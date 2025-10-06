Ми знайшли цікаве та маловідоме селище, рухаючись яким можна знайти чимало гарних маршрутів з вражаючими краєвидами. Залишайтесь з нами, щоб дізнатись подробиці від 24 Каналу з посиланням на Karpatium.

Де розташоване село Дземброня та яка його історія?

Високогірне селище розташоване у Верховинському районі Івано-Франківщини. Саме з нього починається популярний маршрут, доріжками якого можна вийти до гори Вухатий Камінь та гори Дземброня, з якої видно найвищу точку українських карпат - Говерлу. В селищі збереглася своя культура, унікальні звичаї та національні традиції.

Село Дземброня / фото Ольга Воропай

Землі навколо Дземброня покриті поодинокими горами-велетнями та стрімкими гірськими потоками. На західних схилах також чітко видно льодовиковий кар, в якому бере початок річка Дземброня (ліва притока Чорного Черемошу). Протяжність села складає 10 кілометрів, а жителів усього понад 250 осіб. Як пишуть у ВПохідКарпатами, місцеві завжди можуть допомогти з вибором житла, продажем сувенірів та порадою, де скуштувати смачного вина.

Які туристичні маршрути є в селі Дземброні?

Головним маршрутом буде похід на гору Піп Іван (Чорногірський). Заздалегідь попереджаємо, що шлях буде не простим, адже його довжина складає цілих 24 кілометри, а перепад висот близько 1230 метрів. Середній час подолання подорожі становить 9 – 10 годин. Початок маршруту починається з села Дземброня, з якого далі підіймається схилами гори Вухатий Камінь до самої вершини гори Піп Іван. Назад повертаємось через вершину Смотрич. Другим маршрутом буде на гору Мунчель. Перепад висот складає понад 1200 метрів, довжина шляху 22 кілометри, а середній час подолання приблизно 9 – 10 годин. Вихідна точка так само село Дземброня, далі потрібно піднятись до полонини Чуфрової, і останньою буде гора Мунчель. Спуститись вниз можна через Довбушеву скелю прямо до селища Бистреця. Якщо ви будете йти цим маршрутом, ви можете прогулятись через гарний кедровий ліс, який рідко можна побачити в цій місцевості. Останній маршрутом буде найлегшим – це шлях у гори Крента. Починається подорож не з села Дземброня, а з його районного центру – Верховини. Перепад висот складає 740 метрів, довжина 18 кілометрів, а середнє подолання займає 7 – 8 годин вашого часу. З Верховини є дорога до гори Крента, де одразу можна спуститись відразу до села Дземброня.

Прогулюючись усіма цими маршрутами, ви отримаєте безліч гарних та яскравих спогадів про подорож.

Село Дземброня: дивитись відео

