Ми теж не надто полюбляємо, коли стикаємося з такою проблемою, тому вирішили дослідити це питання і знайшли кілька справді геніальних лайфхаків для пакування речей. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися всі деталі від 24 Каналу з посиланням на Express.

Які є лайфхаки для пакування речей у валізу?

Якщо ви хоч раз стояли над валізою, намагаючись закрити її коліном – цей метод точно для вас. Прокатка – це простий, але неймовірно ефективний спосіб складання речей, який допомагає зберегти простір і запобігти зминанню одягу.

Почніть із того, щоб розкласти вибраний предмет одягу на рівній, чистій поверхні. Якщо це футболка, то складіть рукава всередину до центру, щоб утворився прямокутник. Якщо це штани, то складіть їх уздовж, щоб отримати довгу та вузьку форму. Потім зачепіть один край та щільно згорніть річ у рулон. Чим щільніше ви складете одяг, тим менше місця вони займуть. Саме цей ефект стиснення дозволяє зекономити багато місця у валізі. До того ж, згорнуті речі легко заповнюють прогалини та кути, які зазвичай залишаються пустими після звичайного складання.

Метод пакування / Фото Depositphotos

Для більш довших предметів, як сукні чи светри, спочатку складіть їх навпіл, а потім згорніть знизу вгору. З сорочками із коміром варто бути обережнішими: застебніть ґудзики, загніть рукава назад і згорніть, щоб не пошкодити комір.

Ще одна перевага методу прокатки – це відсутність різких складок. Оскільки тканина не згинається під кутом, одяг після подорожі виглядає значно свіжішим. Найкраще цей спосіб підходить для повсякденного одягу: футболок, джинсів, трикотажу. Для костюмів чи структурованих суконь також можна використати прокатку, але, можливо, після приїзду варто буде швидко пройтися парою.

Блогерка Елін Лоурі на своїй сторінці в Тік Ток розказала ще один лайфхак, як пакувати свої речі у валізу. Вона зазначила, що цей метод дозволяє скласти якомога більше речей лише за кілька хвилин. Секрет полягає в тому, щоб пакувати одяг вертикально. Такий спосіб допомагає оптимізувати внутрішній простір валізи, особливо це зручно, коли потрібно взяти з собою об'ємні речі, як пальто або черевики.

Метод складання речей у валізу: дивитись відео

Що варто знати перед наступною подорожжю?