KLM продает билеты из Киева в Европу от 178 долларов в обе стороны: в какие города можно улететь

11 августа 2021 , 08:49
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Источник:

lowcost.ua

Одним из самых дорогих пунктов в списке расходов на путешествия – билет на самолет. Сейчас нидерландская авиакомпания KLM, летающая и в столицу Украины, предлагает билеты по выгодным ценам в многие европейские города.

Стоимость авиабилетов начинается от 178 долларов в обе стороны. И да, это со всеми таксами и сборами.

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Куда можно улететь из Киева со скидкой: перечень

  • Аликанте – 200 долларов в обе стороны;
  • Амстердам – 211 долларов в обе стороны;
  • Барселона – 183 доллара в обе стороны;
  • Бильбао – 290 долларов в обе стороны;
  • Брюссель – 188 долларов в обе стороны;
  • Будапешт – 182 доллара в обе стороны:
  • Валенсия – 183 доллара в обе стороны;
  • Дублин – 181 доллар в обе стороны;
  • Женева – 207 долларов в обе стороны;
  • Лион – 183 доллара в обе стороны;
  • Лиссабон – 182 доллара в обе стороны;
  • Лондон – 178 долларов в обе стороны;
  • Мадрид – 183 доллара в обе стороны;
  • Малага – 195 долларов в обе стороны;
  • Манчестер – 210 долларов в обе стороны;
  • Марсель – 221 доллар в обе стороны;
  • Ницца – 185 долларов в обе стороны;
  • Осло – 199 долларов в обе стороны;
  • Париж – 199 долларов в обе стороны;
  • Порту – 267 долларов в обе стороны;
  • Прага – 183 доллара в обе стороны;
  • Ставангер – 246 долларов в обе стороны;
  • Эдинбург – 191 доллар в обе стороны.
Билеты доступны на разные даты с сентября 2021-го до июня 2022 года.

Акционные билеты можно забронировать на официальном сайте KLM. Но на Avia.lowcost.ua и Skyscanner билеты обойдутся несколько дешевле.

KLM: коротко

По данным Википедии, KLM – нидерландская авиакомпания, основанная в 1919 году. Она считается одной из старейших авиакомпаний мира.

В 2004 году произошло объединение KLM с Air France в альянс Air France-KLM со штаб-квартирой в Международном аэропорту имени Шарля де Голля.

Сейчас авиаперевозчик выполняет регулярные пассажирские и грузовые рейсы в более 130 направлений по всему миру.

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Автор: Марта Касіянчук