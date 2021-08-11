Вартість авіаквитків розпочинається від 178 доларів в обидва боки. І так, це з усіма таксами та зборами.

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Куди можна полетіти з Києва зі знижкою: перелік

  • Аліканте – 200 доларів в обидва боки;
  • Амстердам – 211 доларів в обидва боки;
  • Барселона – 183 долари в обидва боки;
  • Більбао – 290 доларів в обидва боки;
  • Брюссель – 188 доларів в обидва боки;
  • Будапешт – 182 долари в обидва боки:
  • Валенсія – 183 долари в обидва боки;
  • Дублін – 181 долар в обидва боки;
  • Женева – 207 доларів в обидва боки;
  • Ліон – 183 долари в обидва боки;
  • Лісабон – 182 долари в обидва боки;
  • Лондон – 178 доларів в обидва боки;
  • Мадрид – 183 долари в обидва боки;
  • Малага – 195 доларів в обидва боки;
  • Манчестер – 210 доларів в обидва боки;
  • Марсель – 221 долар в обидва боки;
  • Ніцца – 185 доларів в обидва боки;
  • Осло – 199 доларів в обидва боки;
  • Париж – 199 доларів в обидва боки;
  • Порту – 267 доларів в обидва боки;
  • Прага – 183 долари в обидва боки;
  • Ставангер – 246 доларів в обидва боки;
  • Единбург – 191 долар в обидва боки.

Акційні квитки можна забронювати на офіційному сайті KLM. Але на Avia.lowcost.ua і Skyscanner квитки обійдуться дещо дешевше.

KLM: коротко

За даними Вікіпедії, KLM — нідерландська авіакомпанія, заснована у 1919 році. Вона вважається однією з найстаріших авіакомпаній світу.

У 2004 році відбулось об'єднання KLM з Air France в альянс Air France-KLM зі штаб-квартирою у Міжнародному аеропорту імені Шарля де Голля.

Наразі авіаперевізник виконує регулярні пасажирські та вантажні рейси у понад 130 напрямків по всьому світі.

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