Вартість авіаквитків розпочинається від 178 доларів в обидва боки. І так, це з усіма таксами та зборами.
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Куди можна полетіти з Києва зі знижкою: перелік
- Аліканте – 200 доларів в обидва боки;
- Амстердам – 211 доларів в обидва боки;
- Барселона – 183 долари в обидва боки;
- Більбао – 290 доларів в обидва боки;
- Брюссель – 188 доларів в обидва боки;
- Будапешт – 182 долари в обидва боки:
- Валенсія – 183 долари в обидва боки;
- Дублін – 181 долар в обидва боки;
- Женева – 207 доларів в обидва боки;
- Ліон – 183 долари в обидва боки;
- Лісабон – 182 долари в обидва боки;
- Лондон – 178 доларів в обидва боки;
- Мадрид – 183 долари в обидва боки;
- Малага – 195 доларів в обидва боки;
- Манчестер – 210 доларів в обидва боки;
- Марсель – 221 долар в обидва боки;
- Ніцца – 185 доларів в обидва боки;
- Осло – 199 доларів в обидва боки;
- Париж – 199 доларів в обидва боки;
- Порту – 267 доларів в обидва боки;
- Прага – 183 долари в обидва боки;
- Ставангер – 246 доларів в обидва боки;
- Единбург – 191 долар в обидва боки.
Акційні квитки можна забронювати на офіційному сайті KLM. Але на Avia.lowcost.ua і Skyscanner квитки обійдуться дещо дешевше.
KLM: коротко
За даними Вікіпедії, KLM — нідерландська авіакомпанія, заснована у 1919 році. Вона вважається однією з найстаріших авіакомпаній світу.
У 2004 році відбулось об'єднання KLM з Air France в альянс Air France-KLM зі штаб-квартирою у Міжнародному аеропорту імені Шарля де Голля.
Наразі авіаперевізник виконує регулярні пасажирські та вантажні рейси у понад 130 напрямків по всьому світі.
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