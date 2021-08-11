Стоимость авиабилетов начинается от 178 долларов в обе стороны. И да, это со всеми таксами и сборами.

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Куда можно улететь из Киева со скидкой: перечень

Аликанте – 200 долларов в обе стороны;

– 200 долларов в обе стороны; Амстердам – 211 долларов в обе стороны;

– 211 долларов в обе стороны; Барселона – 183 доллара в обе стороны;

– 183 доллара в обе стороны; Бильбао – 290 долларов в обе стороны;

– 290 долларов в обе стороны; Брюссель – 188 долларов в обе стороны;

– 188 долларов в обе стороны; Будапешт – 182 доллара в обе стороны:

– 182 доллара в обе стороны: Валенсия – 183 доллара в обе стороны;

– 183 доллара в обе стороны; Дублин – 181 доллар в обе стороны;

– 181 доллар в обе стороны; Женева – 207 долларов в обе стороны;

– 207 долларов в обе стороны; Лион – 183 доллара в обе стороны;

– 183 доллара в обе стороны; Лиссабон – 182 доллара в обе стороны;

– 182 доллара в обе стороны; Лондон – 178 долларов в обе стороны;

– 178 долларов в обе стороны; Мадрид – 183 доллара в обе стороны;

– 183 доллара в обе стороны; Малага – 195 долларов в обе стороны;

– 195 долларов в обе стороны; Манчестер – 210 долларов в обе стороны;

– 210 долларов в обе стороны; Марсель – 221 доллар в обе стороны;

– 221 доллар в обе стороны; Ницца – 185 долларов в обе стороны;

– 185 долларов в обе стороны; Осло – 199 долларов в обе стороны;

– 199 долларов в обе стороны; Париж – 199 долларов в обе стороны;

– 199 долларов в обе стороны; Порту – 267 долларов в обе стороны;

– 267 долларов в обе стороны; Прага – 183 доллара в обе стороны;

– 183 доллара в обе стороны; Ставангер – 246 долларов в обе стороны;

– 246 долларов в обе стороны; Эдинбург – 191 доллар в обе стороны.

Билеты доступны на разные даты с сентября 2021-го до июня 2022 года.

Акционные билеты можно забронировать на официальном сайте KLM. Но на Avia.lowcost.ua и Skyscanner билеты обойдутся несколько дешевле.

KLM: коротко

По данным Википедии, KLM – нидерландская авиакомпания, основанная в 1919 году. Она считается одной из старейших авиакомпаний мира.

В 2004 году произошло объединение KLM с Air France в альянс Air France-KLM со штаб-квартирой в Международном аэропорту имени Шарля де Голля.

Сейчас авиаперевозчик выполняет регулярные пассажирские и грузовые рейсы в более 130 направлений по всему миру.

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