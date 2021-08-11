Стоимость авиабилетов начинается от 178 долларов в обе стороны. И да, это со всеми таксами и сборами.
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Куда можно улететь из Киева со скидкой: перечень
- Аликанте – 200 долларов в обе стороны;
- Амстердам – 211 долларов в обе стороны;
- Барселона – 183 доллара в обе стороны;
- Бильбао – 290 долларов в обе стороны;
- Брюссель – 188 долларов в обе стороны;
- Будапешт – 182 доллара в обе стороны:
- Валенсия – 183 доллара в обе стороны;
- Дублин – 181 доллар в обе стороны;
- Женева – 207 долларов в обе стороны;
- Лион – 183 доллара в обе стороны;
- Лиссабон – 182 доллара в обе стороны;
- Лондон – 178 долларов в обе стороны;
- Мадрид – 183 доллара в обе стороны;
- Малага – 195 долларов в обе стороны;
- Манчестер – 210 долларов в обе стороны;
- Марсель – 221 доллар в обе стороны;
- Ницца – 185 долларов в обе стороны;
- Осло – 199 долларов в обе стороны;
- Париж – 199 долларов в обе стороны;
- Порту – 267 долларов в обе стороны;
- Прага – 183 доллара в обе стороны;
- Ставангер – 246 долларов в обе стороны;
- Эдинбург – 191 доллар в обе стороны.
Акционные билеты можно забронировать на официальном сайте KLM. Но на Avia.lowcost.ua и Skyscanner билеты обойдутся несколько дешевле.
KLM: коротко
По данным Википедии, KLM – нидерландская авиакомпания, основанная в 1919 году. Она считается одной из старейших авиакомпаний мира.
В 2004 году произошло объединение KLM с Air France в альянс Air France-KLM со штаб-квартирой в Международном аэропорту имени Шарля де Голля.
Сейчас авиаперевозчик выполняет регулярные пассажирские и грузовые рейсы в более 130 направлений по всему миру.
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