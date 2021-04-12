Дело в том, что с 10 апреля Прикарпатья вышло с "красной зоны" карантина. Об этом заявил совладелец туристического комплекса Александр Шевченко.
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По его словам, каким-то тайным образом область перескочила с "красной зоны" сразу в "желтую". Поэтому восстанавливается возможность людям работать и получать достойную заработную плату.
Украинские Карпаты сейчас снова могут приветствовать туристов, – сообщил Шевченко.
Также добавил, что сейчас работают подъемники №1, 2 и 7. Но с каждым днем будут открывать все больше подъемников, трасс и других развлекательных объектов. Он призывает приезжать в Карпаты и наслаждаться чистым горным воздухом.
Отмечается, что катание продлится до конца апреля.
"Буковель" на карантине
- Во время рождественских праздников на "Буковеле" отдыхали толпы туристов. Именно поэтому курорт неоднократно называли одним из эпицентров распространение COVID-19.
- С 22 февраля Ивано-Франковскую область отнесли к "красной зоне", но курорт продолжал свою работу. Денис Шмыгаль объяснил, почему Буковель работал несмотря на карантин.
- 11 марта предприниматели из Ивано-Франковской области заблокировали дорогу на "Буковель". Протестующие заявляли, что его нужно срочно закрыть, потому что он - источник распространения вируса.
- С 13 марта "Буковель" был на карантине.