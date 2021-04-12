Дело в том, что с 10 апреля Прикарпатья вышло с "красной зоны" карантина. Об этом заявил совладелец туристического комплекса Александр Шевченко.

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По его словам, каким-то тайным образом область перескочила с "красной зоны" сразу в "желтую". Поэтому восстанавливается возможность людям работать и получать достойную заработную плату.

Украинские Карпаты сейчас снова могут приветствовать туристов, – сообщил Шевченко.

Также добавил, что сейчас работают подъемники №1, 2 и 7. Но с каждым днем будут открывать все больше подъемников, трасс и других развлекательных объектов. Он призывает приезжать в Карпаты и наслаждаться чистым горным воздухом.

Отмечается, что катание продлится до конца апреля.

"Буковель" на карантине