Денис Шмыгаль объяснил, почему Буковель продолжает работу в "красной" зоне карантина
Ивано-Франковская область отнесена к "красной" зоне. Однако, несмотря на жесткий карантин, горнолыжный курорт "Буковель" продолжает работу.
Сегодня, 4 марта, во время пресс-конференции по итогам годового отчета работы правительства, Денис Шмыгаль отметил, что Буковель работает, но с соблюдением карантинных ограничений.
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По его словам, еще до введения "красной" зоны, предприниматели Буковеля вышли с инициативой закрыть часть заведений общественного питания и гостиниц. Сейчас большинство предпринимателей на курорте – не работают.
С введением "красной" зоны все предприниматели работают в соответствии с ограничениями, которые применяются в "красной" карантинной зоне, – подытожил Шмыгаль.
COVID-19 в Ивано-Франковской области: что известно
- На Прикарпатье фиксируют чрезвычайно высокий уровень распространения заболеваемости COVID-19, а в медицинских учреждениях не хватает мест.
- В Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице сложилась почти критическая ситуация. Пациенты вынуждены лежать в коридорах, столовых и даже кабинетах врачей.
- Из-за недостатка мест для больных COVID-19 развернули временный госпиталь. Он рассчитан на 120 коек и уже может функционировать как самостоятельная больница.
- Мэр города Руслан Марцинкив считает, вспышка заболеваемости могла вызвать большое количество туристов, которые отдыхали в регионе в период праздников. Он также обратился к Кабинету министров с просьбой предоставить городу возможность развернуть дополнительные кровати и больше вакцин против коронавируса.
- Правоохранители вместе с медиками развернули 16 контрольно-пропускных пунктов на Ивано-Франковщине.
- 2 случая инфицирования британским коронавирусом якобы подтвердили в Ивано-Франковске.
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