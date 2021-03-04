Ивано-Франковская область отнесена к "красной" зоне. Однако, несмотря на жесткий карантин, горнолыжный курорт "Буковель" продолжает работу.

Сегодня, 4 марта, во время пресс-конференции по итогам годового отчета работы правительства, Денис Шмыгаль отметил, что Буковель работает, но с соблюдением карантинных ограничений.

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По его словам, еще до введения "красной" зоны, предприниматели Буковеля вышли с инициативой закрыть часть заведений общественного питания и гостиниц. Сейчас большинство предпринимателей на курорте – не работают.

С введением "красной" зоны все предприниматели работают в соответствии с ограничениями, которые применяются в "красной" карантинной зоне, – подытожил Шмыгаль.

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