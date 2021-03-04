Денис Шмигаль пояснив, чому Буковель продовжує роботу в "червоній" зоні карантину
Івано-Франківська область віднесена до "червоної" зони. Проте, попри жорсткий карантин, гірськолижний курорт "Буковель" продовжує роботу.
Сьогодні, 4 березня, під час пресконференції за підсумками річного звіту роботи уряду, Денис Шмигаль зазначив, що Буковель працює, але з дотриманням карантинних обмежень.
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За його словами, ще до введення "червоної" зони, підприємці Буковелю вийшли з ініціативою закрити частину закладів громадського харчування та готелів. Зараз більшість підприємців на курорті – не працюють.
Із запровадженням "червоної" зони всі підприємці працюють відповідно до обмежень, які застосовуються в "червоній" карантинній зоні, – підсумував Шмигаль.
COVID-19 в Івано-Франківській області: що відомо
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- В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні склалася майже критична ситуація. Пацієнти змушені лежати в коридорах, їдальнях та навіть кабінетах лікарів.
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