24 лютого в Україні почав діяти адаптивний карантин з поділом регіонів за рівнем захворюваності на COVID-19. Івано-Франківську область віднесли до "червоної" зони.

Обмеження триватимуть щонайменше тиждень – до 28 лютого.

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На території регіонів з "червоним" рівнем заборонено:

роботу закладів харчування, крім доставки та замовлень на винос

роботу ТРЦ та інших закладів розважальної діяльності

роботу магазинів і ринків, окрім тих, де не менше 60% площі призначені для торгівлі харчовими продуктами, пальним, лікарськими засобами, засобами гігієни та побутовою хімією

робота спортзалів, фітнес-центрів, басейнів тощо

приймання відвідувачів закладів культури й проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників

проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів

робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 23:00 до 6:00 наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів

відвідування закладів освіти незалежно від форми власності, крім дитсадків, спеціальних закладів освіти та учнів 1 – 4 класів закладів загальної середньої освіти

Як працюють курорти під час локдауну?

Раніше повідомлялося, що гірськолижний курорт "Буковель" в Івано-Франківській області закриває заклади громадського харчування. Щодо підіймачів, то тут введуть додаткові правила для дотримання соціальної дистанції, а мешканців готелів зобов'яжуть дотримуватися дистанції й маскового режиму.

За словами експерта РБК-Україна – професійного гірського гіда, зараз попит на катання в Карпатах "зашкалює" саме в Буковелі. Через це представники туристичного бізнесу поки не розуміють, як дотримуватися нових карантинних обмежень.



У Буковелі не дотримуються карантинних обмежень / Фото: instagram vadimterenchuk

Він також зазначає, що сьогодні слово "курорт" в Івано-Франківській області стосується лише "Буковелю".

На території області працює тільки один курорт – "Буковель". Інші спуски закриті, тому що в Карпатах немає туристів. Я працюю в селі Верховина. Тут є підйомник, але він не функціонує. Вчора проїжджав Ворохту – там теж не працює. Аналогічна ситуація – з підйомником в Яблуниці, – каже гід.

Фахівець констатує, що зараз всі туристи їдуть до Буковелю та Драгобрату, де є катання. Це стосується й іноземців, адже чимало європейських гірськолижних курортів – закриті.

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