Отдых на Ивано-Франковщине во время локдауна: детали, которые следует знать туристам
24 февраля в Украине начал действовать адаптивный карантин с разделением регионов по уровню заболеваемости COVID-19. Ивано-Франковскую область отнесли к "красной" зоне.
Источник:24 канал
Ограничения продлятся минимум неделю – до 28 февраля.
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На территории регионов с "красным" уровнем запрещено:
- работу заведений питания, кроме доставки и заказов на вынос
- работу ТРЦ и других заведений развлекательной деятельности
- работу магазинов и рынков, кроме тех, где не менее 60% площади предназначены для торговли пищевыми продуктами, горючим, лекарственными средствами, средствами гигиены и бытовой химией
- работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов и так далее
- прием посетителей учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцерта, автокинотеатров, историко-культурных заповедников
- проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий
- работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 23:00 до 6:00 следующей сутки, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов
- посещение учебных заведений независимо от формы собственности, кроме детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1 – 4 классов учреждений общего среднего образования
Как работают курорты во время локдауна?
Ранее сообщалось, что горнолыжный курорт "Буковель" в Ивано-Франковской области закрывает заведения общественного питания. Насчет подъемников, тут введут дополнительные правила для соблюдения социальной дистанции, а жителей гостиниц обяжут соблюдать дистанцию и масочный режим.
По словам эксперта РБК-Украина – профессионального горного гида, сейчас спрос на катание в Карпатах "зашкаливает" именно в Буковеле. Поэтому представители туристического бизнеса пока не понимают, как следовать новым карантинным ограничениям.
В Буковеле не соблюдаются правила карантина / Фото: instagram vadimterenchuk
Он также отмечает, что сегодня слово "курорт" в Ивано-Франковской области касается только "Буковеля".
На территории области работает только один курорт – "Буковель". Другие спуски закрыты, потому что в Карпатах нет туристов. Я работаю в селе Верховина. Здесь есть подъемник, но он не функционирует. Вчера проезжал Ворохту – там тоже не работает. Аналогичная ситуация – с подъемником в Яблунице, – говорит гид.
Специалист отмечает, что сейчас все туристы едут в Буковель и Драгобрат, где есть катания. Это касается и иностранцев, ведь многие европейские горнолыжные курорты – закрыты.
COVID-19 в Ивано-Франковской области: что известно
- На Прикарпатье фиксируют чрезвычайно высокий уровень распространения заболеваемости COVID-19, а в медицинских учреждениях не хватает мест.
- В Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице сложилась почти критическая ситуация. Пациенты вынуждены лежать в коридорах, столовых и даже кабинетах врачей.
- Из-за недостатка мест для больных COVID-19 развернули временный госпиталь. Он рассчитан на 120 коек и уже может функционировать как самостоятельная больница.
- Мэр города Руслан Марцинкив считает, вспышка заболеваемости могла вызвать большое количество туристов, которые отдыхали в регионе в период праздников.
- Правоохранители вместе с медиками развернули 16 контрольно-пропускных пунктов на Ивано-Франковщине.
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