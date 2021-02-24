24 февраля в Украине начал действовать адаптивный карантин с разделением регионов по уровню заболеваемости COVID-19. Ивано-Франковскую область отнесли к "красной" зоне.

Ограничения продлятся минимум неделю – до 28 февраля.

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На территории регионов с "красным" уровнем запрещено:

работу заведений питания, кроме доставки и заказов на вынос

работу ТРЦ и других заведений развлекательной деятельности

работу магазинов и рынков, кроме тех, где не менее 60% площади предназначены для торговли пищевыми продуктами, горючим, лекарственными средствами, средствами гигиены и бытовой химией

работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов и так далее

прием посетителей учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцерта, автокинотеатров, историко-культурных заповедников

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий

работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 23:00 до 6:00 следующей сутки, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов

посещение учебных заведений независимо от формы собственности, кроме детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1 – 4 классов учреждений общего среднего образования

Как работают курорты во время локдауна?

Ранее сообщалось, что горнолыжный курорт "Буковель" в Ивано-Франковской области закрывает заведения общественного питания. Насчет подъемников, тут введут дополнительные правила для соблюдения социальной дистанции, а жителей гостиниц обяжут соблюдать дистанцию и масочный режим.

По словам эксперта РБК-Украина – профессионального горного гида, сейчас спрос на катание в Карпатах "зашкаливает" именно в Буковеле. Поэтому представители туристического бизнеса пока не понимают, как следовать новым карантинным ограничениям.



В Буковеле не соблюдаются правила карантина / Фото: instagram vadimterenchuk

Он также отмечает, что сегодня слово "курорт" в Ивано-Франковской области касается только "Буковеля".

На территории области работает только один курорт – "Буковель". Другие спуски закрыты, потому что в Карпатах нет туристов. Я работаю в селе Верховина. Здесь есть подъемник, но он не функционирует. Вчера проезжал Ворохту – там тоже не работает. Аналогичная ситуация – с подъемником в Яблунице, – говорит гид.

Специалист отмечает, что сейчас все туристы едут в Буковель и Драгобрат, где есть катания. Это касается и иностранцев, ведь многие европейские горнолыжные курорты – закрыты.

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