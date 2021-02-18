Украина с 22 февраля 2021 года возвращается к адаптивному карантину. Однако самый популярный горнолыжный курорт страны будет работать. С 22 по 28 февраля на территории Буковеля закроют только заведения общественного питания.

Об этом сообщил первый заместитель начальника ГУ Государственной потребительской службы в Ивано-Франковской области Николай Сендецкий на пресс-конференции.

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Мы разделяем Буковель на две части. В нашу компетенцию входит контроль за заведениями питания. Они не должны были работать во время локдауна и, аналогично, не должны работать с 22 по 28 февраля, – отметил Сендецкий.

Также он отметил, что дополнительные группы специалистов будут следить за соблюдением карантинного режима на территории Буковеля ежедневно.

По его словам, ношение масок и соблюдение дистанции – компетенция полиции. Тем более все, кто катается на горнолыжном курорте, имеют защитные шлемы, поэтому вероятность заболеть уменьшается в разы.

Отметим, в период усиленного карантина, который длился в Украине с 8 января, Буковель стал еще более популярным среди украинцев. Во время локдауна туристы и не думали соблюдать правила карантина.