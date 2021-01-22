Локдаун в Буковеле: как туристы нарушают карантин – эксклюзивные фото и видео
В период усиленного карантина, который ввели в Украине 8 января, Буковель стал еще более популярным среди украинцев. Во время локдауна здесь длинные очереди к подъемникам и ресторанам.
На популярном горнолыжном курорте Украины туристы и не думают соблюдать правила карантина. Здесь работают магазины, открыты заведения питания, а у подъемников толпы лыжников без масок. Больше о ситуации в Буковеле – читайте в материале 24 канала.
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Что известно об отдыхе в Буковеле во время карантина?
Правила, которые должны действовать:
- ограничена работа общепита и магазинов
- ношение масок
- соблюдение дистанции 1,5 метра
Зато общепиты и магазины открыты, туристы не придерживаются масочного режима и дистанции. Отдыхающие говорят – свежий воздух и лыжные балаклавы уберегут от коронавируса.
Отдых в Буковеле во время локдауна / Фото 24 канала
Рейд инспекторов Государственной потребительской службы
Из-за большого количество видео в первые дни локдауна, на которых были сумасшедшие толпы туристов, 15 января на "Буковель" наведались инспекторы, проверилы курорт на соблюдение правил карантина.
В течение дня рейд-группы проинспектировали около сотни объектов, среди них общепиты, пункты аренды лыжного снаряжения и подъемники, а обнаружили только шестерых нарушителей. Инспекторы отметили, что предприниматели подготовились, зная, что будет проверка.
Если общепиты хоть как-то можно проконтролировать, то самое большое нарушение карантина у подъемников.
Очередь к подъемнику / Фото 24 канала
Мы не можем заставить людей это делать, но постоянно подчеркиваем, насколько важно сохранять дистанцию и масочный режим, – рассказала Александра Цуруль – руководитель службы приема и размещения гостиниц Буковель.
Жалобы на высокие цены
В соцсетях туристы активно делятся деталями отдыха в Буковеле во время карантина. И большинство из них жалуются на слишком высокие цены, ведь в начале 2021 они "кусаются".
- В частности, стоимость кофе американо на курорте в среднем стоит 100 гривен.
- В меню, которое один из отдыхающих Буковеля опубликовал в сети, 200-граммовый салат из квашеной капусты стоит 190 гривен.
Стоимость абонементов SKI-PASS в Буковеле / Фото 24 канала
- Порцию вареников можно съесть за 200 гривен.
- Перекус на двоих стоит 1200 гривен, а четыре горячих напитка можно приобрести за 600 гривен.
Подробнее здесь С ценами перегнули: туристы поделились деталями отдыха на курорте Буковель в январе
Смотрите видео с Буковеля онлайн:
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