Локдаун в Буковелі: як туристи порушують карантин – ексклюзивні фото та відео
У період посиленого карантину, який ввели в Україні 8 січня, Буковель став ще популярнішим серед українців. Під час локдауну тут довжелезні черги до підйомників та ресторанів.
На найпопулярнішому гірськолижному курорті України туристи й не думають дотримуватися правил карантину. Тут працюють магазини, відчинені заклади харчування, а біля підйомників натовпи лижників без масок. Більше про ситуацію на Буковелі – читайте в матеріалі 24 каналу.
До теми Відпочинок у Буковелі та на інших курортах під час локдауну: де натовпи туристів і які ціни
Що відомо про відпочинок у Буковелі під час карантину?
Правила, які мали б діяти:
- обмежена робота закладів харчування та магазинів
- носіння масок
- дотримання дистанції 1,5 метра
Натомість заклади харчування та магазини відчинені, туристи не дотримуються маскового режиму та дистанції. Відпочивальники кажуть – свіже повітря та лижні балаклави вбережуть від коронавірусу.
Відпочинок в Буковелі під час локдауну / Фото 24 каналу
Рейд інспекторів Держспоживслужби
Через чималу кількість відео в перші дні локдауну, на яких були шалені натовпи туристів, 15 січня на "Буковель" навідалися інспектори, які перевірили курорт на дотримання правил карантину.
Протягом дня рейд-групи проінспектували близько сотні об'єктів, серед них заклади харчування, пункти оренди лижного спорядження та підйомники, а виявили лише шістьох порушників. Інспектори зазначили, що підприємці підготувалися, бо знали, що буде перевірка.
Якщо заклади харчування хоч якось можна проконтролювати, то найбільше порушення карантину біля підйомників.
Черга до підйомника / Фото 24 каналу
Ми не можемо змусити людей це робити, але постійно наголошуємо на тому, наскільки важливо зберігати дистанцію та масковий режим, – розповіла Олександра Цуруль – керівниця служби прийому та розміщення готелів Буковель.
Скарги на високі ціни
У соцмережах туристи активно діляться деталями відпочинку в Буковелі під час карантину. І більшість з них скаржаться на надто високі ціни, адже на початку 2021 року вони "кусаються".
- Зокрема, вартість кави американо на курорті в середньому коштує 100 гривень.
- У меню, яке один з відпочивальників Буковеля опублікував у мережі, 200-грамовий салат з квашеної капусти коштує 190 гривень.
Вартість абонементів SKI-PASS у Буковелі / Фото 24 каналу
- Порцію вареників можна з'їсти за 200 гривень.
- Перекус на двох коштує 1200 гривень, а чотири гарячих напої можна придбати за 600 гривень.
Детальніше тут З цінами перегнули: туристи поділилися деталями відпочинку на курорті Буковель у січні
Дивіться відео з Буковелю онлайн:
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