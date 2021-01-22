У період посиленого карантину, який ввели в Україні 8 січня, Буковель став ще популярнішим серед українців. Під час локдауну тут довжелезні черги до підйомників та ресторанів.

На найпопулярнішому гірськолижному курорті України туристи й не думають дотримуватися правил карантину. Тут працюють магазини, відчинені заклади харчування, а біля підйомників натовпи лижників без масок. Більше про ситуацію на Буковелі – читайте в матеріалі 24 каналу.

До теми Відпочинок у Буковелі та на інших курортах під час локдауну: де натовпи туристів і які ціни

Що відомо про відпочинок у Буковелі під час карантину?

Правила, які мали б діяти:

обмежена робота закладів харчування та магазинів

носіння масок

дотримання дистанції 1,5 метра

Натомість заклади харчування та магазини відчинені, туристи не дотримуються маскового режиму та дистанції. Відпочивальники кажуть – свіже повітря та лижні балаклави вбережуть від коронавірусу.



Відпочинок в Буковелі під час локдауну / Фото 24 каналу

Рейд інспекторів Держспоживслужби

Через чималу кількість відео в перші дні локдауну, на яких були шалені натовпи туристів, 15 січня на "Буковель" навідалися інспектори, які перевірили курорт на дотримання правил карантину.

Протягом дня рейд-групи проінспектували близько сотні об'єктів, серед них заклади харчування, пункти оренди лижного спорядження та підйомники, а виявили лише шістьох порушників. Інспектори зазначили, що підприємці підготувалися, бо знали, що буде перевірка.

Якщо заклади харчування хоч якось можна проконтролювати, то найбільше порушення карантину біля підйомників.



Черга до підйомника / Фото 24 каналу

Ми не можемо змусити людей це робити, але постійно наголошуємо на тому, наскільки важливо зберігати дистанцію та масковий режим, – розповіла Олександра Цуруль – керівниця служби прийому та розміщення готелів Буковель.

Скарги на високі ціни

У соцмережах туристи активно діляться деталями відпочинку в Буковелі під час карантину. І більшість з них скаржаться на надто високі ціни, адже на початку 2021 року вони "кусаються".

Зокрема, вартість кави американо на курорті в середньому коштує 100 гривень.

У меню, яке один з відпочивальників Буковеля опублікував у мережі, 200-грамовий салат з квашеної капусти коштує 190 гривень.



Вартість абонементів SKI-PASS у Буковелі / Фото 24 каналу

Порцію вареників можна з'їсти за 200 гривень.

Перекус на двох коштує 1200 гривень, а чотири гарячих напої можна придбати за 600 гривень.

Детальніше тут З цінами перегнули: туристи поділилися деталями відпочинку на курорті Буковель у січні

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