15 січня 2021 року на найпопулярніший гірськолижний курорт України "Буковель" навідалися інспектори з рейдом й почали перевіряти його на дотримання карантинних обмежень. За день тут провели перевірку майже на 100 об'єктах та виявили шістьох порушників.

Як дотримуються карантинних обмежень лижники та чи справді на Буковель завітали перевірки, дізнавався "5 канал".

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Чи дотримуються локдауну у Буковелі

15 січня із самого ранку на гірськолижний курорт із перевіркою завітали працівники Держспоживслужби. Шість груп інспекторів розділилися по всій території курорту. Першими в поле зору інспекторів потрапили ресторани.

До нас заходять, ми приймаємо замовлення, а вони чекають на вулиці, тоді виносимо в пакетах, тільки із собою, – повідомив адміністратор одного із ресторанів.

Окрім того, інспектори перевірили на дотримання локдауну і заклади харчування в готелях та пункти оренди лижного спорядження.



Відпочинок у Буковелі під час локдауну / versii.if.ua

Протягом дня рейд-групи проінспектували близько сотні об'єктів, а виявили лише шістьох порушників. Інспектори кажуть, підприємці підготувалися, бо знали, що буде перевірка.

В цілому ситуація контрольована як з боку власників закладів, так і з боку адміністрації Буковелю. Значна частина закладів закрита і не працює. Але є такі, що працюють. Нині ми проводимо роз'яснювальну роботу, – розповів заступник начальника Держспоживслужби Івано-Франківської області Микола Сендецький.

У повідомлені зазначається, що зачинилися навіть ятки з їжею та напоями на вуличному ярмарку. Нині тут працюють поодинокі підприємці. Не на камеру один із працівників розповів, що всі зачинилися вимушено через те, що на курорті відбувається перевірка. Якщо заклади харчування хоч якось можна проконтролювати, то найбільше порушення карантину біля підйомників.



Величезні черги до підйомників у Буковелі / ua.korrespondent.net

Керівниця служби прийому та розміщення готелів Буковель – Олександра Цуруль розповіла, що вони не можуть змусити людей це робити, але постійно наголошують на тому, наскільки важливо зберігати дистанцію та масковий режим.

Щоправда, скупчення не такі, як минулих вихідних, коли лижні траси випробовував і сам президент. Тоді, щоби сісти на крісла підйомника, люди чекали подекуди близько години. Самі ж відпочивальники й не намагаються дотримуватися дистанції в чергах, кажуть – свіже повітря та лижні балаклави вбережуть від коронавірусу.



Затори на дорозі до Буковеля тиждень тому / Фото з фейсбук-сторінки журналіста Ярослава Іваночка

Більше незручностей для туристів створив локдаун, який змусив зачинити заклади харчування. Їсти на десятиградусному морозі не зовсім комфортно, обурюються лижники.

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Чи запрацюють ресторани у звичному режимі попри локдаун – невідомо. Імовірно, так, кажуть інспектори Держспоживслужби. Та чи ризикнуть – невідомо. Рейди, кажуть, тепер проводитимуть частіше.