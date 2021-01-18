15 января 2021 года на самый популярный горнолыжный курорт Украины "Буковель" наведались инспектора с рейдом и начали проверять его на соблюдение карантина. За день здесь провели проверку почти на 100 объектах и обнаружили шестерых нарушителей.

Как придерживаются карантинных ограничений лыжники и действительно ли Буковель посетили проверки, узнавал "5 канал".

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Соблюдается ли локдаун в Буковеле

15 января с самого утра на горнолыжный курорт с проверкой пришли работники Государственной потребительской службы. Шесть групп инспекторов разделились по всей территории курорта. Первыми в поле зрения инспекторов попали рестораны.

К нам заходят, мы принимаем заказ, а они ждут на улице, тогда выносим в пакетах, только с собой, – сообщил администратор одного из ресторанов.

Кроме того, инспекторы проверили на соблюдение локдауна и заведения питания в отелях и пункты аренды лыжного снаряжения.



Отдых в Буковеле во время локдауна / versii.if.ua

В течение дня рейд-группы проинспектировали около сотни объектов, а обнаружили только шестерых нарушителей. Инспекторы говорят, предприниматели подготовились, зная, что будет проверка.

В целом ситуация контролируется как со стороны владельцев заведений, так и со стороны администрации Буковеля. Значительная часть заведений закрыта и не работает. Но есть такие, которые работают. Сейчас мы проводим разъяснительную работу, – рассказал заместитель начальника Государственной потребительской службы Ивано-Франковской области Николай Сендецкий.

В сообщении отмечается, что закрылись даже палатки с едой и напитками на уличной ярмарке. Сейчас здесь работают единичные предприниматели. Не на камеру один из сотрудников рассказал, что все закрылись вынужденно из-за того, что на курорте происходит проверка. Если заведения питания хоть как-то можно проконтролировать, то самое большое нарушение карантина у подъемников.



Огромные очереди к подъемникам в Буковеле / ​​ua.korrespondent.net

Руководитель службы приема и размещения гостиниц Буковель – Александра Цуруль рассказала, что они не могут заставить людей это делать, но постоянно подчеркивают, насколько важно сохранять дистанцию ​​и масочный режим.

Правда, скопление не такие, как в минувшие выходные, когда лыжные трассы испытывал и сам президент. Тогда, чтобы сесть на кресла подъемника, люди ждали около часа. Сами же отдыхающие и не пытаются соблюдать дистанцию ​​в очередях, говорят – свежий воздух и лыжные балаклавы уберегут от коронавируса.



Пробки на дороге в Буковель неделю назад / Фото с фейсбук-страницы журналиста Ярослава Иваночка

Больше неудобств для туристов создал локдаун, который заставил закрыть заведения питания. Есть на десятиградусном морозе не совсем комфортно, возмущаются лыжники.

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Заработают ли рестораны в обычном режиме несмотря на локдаун – неизвестно. Вероятно, да, говорят инспекторы Государственной потребительской службы. Но рискнут ли – неизвестно. Рейды, говорят, теперь будут проводить чаще.