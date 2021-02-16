Прежде всего в Карпаты едут ради горнолыжных развлечений, но здесь есть много интересного, о котором туристы забывают. Выдающиеся местные достопримечательности зимой особенно привлекательны.

Блогеры Макс Узол и Оля Манько на своем YouTube-канале показывают интересные маршруты Украиной для пар. На этот раз они рассказали, чем можно заняться в окрестностях Буковеля.

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Прежде всего пара отправилась в Ворохту, где невероятно красивая природа и расположены 5 лыжных трамплинов. На спортивной базе Авангард можно попробовать один из таких трамплинов. Чтобы разглядеть его, нужно взобраться на гору с помощью подъемника.

Несмотря на реставрацию, все равно выглядит запущено. Но масштабы и вид впечатляют. Конечно, сюда стоит подняться, – отмечают Макс и Оля на вершине горы.

Далее блогеры показали горнолыжную трассу и сноутюбинг, где можно не стоять в длинных очередях и сэкономить, в отличие от Буковеля.

Конечно, находясь в Ворохте невозможно обойти известные мосты-виадуки. В Украине их шесть, два из которых расположены именно здесь, рассказывает пара. Следующая локация путешественников – малоизвестная усадьба "Карпатский пейзаж", которая на вид как шар. Объект "на краю земли" еще не завершен, но совсем скоро в нем можно будет пожить.

Среди интересных мест, которые посетили Макс Узол и Оля Манько – Яремчанский зверинец и парк-музей "Карпаты в миниатюре".

Если у вас нет много времени, то в этом месте можно за 15 минут посмотреть на Яремче и его окрестности. Здесь есть все основные достопримечательности края: реалистичные виадуки из Ворохты, тоннели, железнодорожная станция Татаров, мост над водопадом Пробой, – рассказывает Макс о парке миниатюр.

Подробнее смотрите в видео:

Приятного просмотра!