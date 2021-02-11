Неповторимая красота: сеть охватило видео зимнего путешествия Карпатами из кабины машиниста
Машинист тепловоз показал неповторимую зиму на железнодорожном участке Квасы – Ясиня – Ворохта.
Источник:YouTube Олега Гудзеляка
Видео со звуками окружающей среды снял Олег Гудзеляк. Парень делится в сети такими видео целый год, и в разных направлениях. На этот раз это горная железная дорога, пролегающая по карпатским перевалам.
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Линия Рахов – Делятин – одна из трех трансграничных железных дорог в Украине, проходит она через Вороненкивский перевал (879 метров), что находится возле станции Вороненко (00:57:34) и сочетает между собой Ивано-Франковскую и Закарпатскую области, – рассказал о своем путешествие Олег Гудзеляк.
Также он отметил, что линия однопутная, не электрифицирована, активно используется для пассажирских перевозок, и грузовое движение там мизерное.
Видео заснеженных Карпат смотрите онлайн:
Приятного просмотра!
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