Закарпатские дорожники на видео показали отремонтированы дороги в Воловце и Межгорье для путешествий этой зимой.

Источник: фейсбук Службы автомобильных дорог в Закарпатской области

На указанных автодорогах в бывшем Воловецком (ныне это Мукачевский) и Межгорском (теперь – укрупненный Хустский) районах области расположены лыжные курорты Пилипец, Подобовец и Изки. Здесь туристам предлагают выдержки на вершины, катание на лыжах, сноубордах, есть тюбинг-парки.

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Если вы еще не знаете, что делать в следующие выходные, то вот вам подсказка: отправляйтесь в заснеженные горы на Закарпатье прекрасными дорогами! На Пилипец и Изки ведет дорога Т-07-18, где 44,6 километра пути в заснеженную сказку полностью отремонтировали в прошлом году, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что маршрут Нижние Ворота – Воловец – Межгорье проложен вдоль традиционных мест силы лыжников и сноубордистов.

К слову, отремонтирована дорога ведет к заснеженному замерзшему озеру Синевир и Центру реабилитации бурых медведей в Нацпарке "Синевир".

Приятного путешествия!