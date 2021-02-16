Перш за все в Карпати їдуть задля гірськолижних розваг, але тут є багато цікавинок, про які туристи забувають. Визначні місцеві пам'ятки взимку особливо привабливі.

Блогери Макс Узол і Оля Манько на своєму YouTube-каналі показують цікаві маршрути Україною для пар. Цього разу вони розповіли, чим можна зайнятися на околицях Буковелю.

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Найперше пара вирушила у Ворохту, де неймовірно красива природа та розташовані 5 лижних трамплінів. На спортивній базі Авангард можна спробувати один з таких трамплінів. Щоб розгледіти його, потрібно підійнятися на гору за допомогою підіймача.

Попри реставрацію, все одно виглядає занедбано. Але масштаби й вид вражають. Звичайно, сюди варто підійнятися, – зазначають Макс і Оля на вершині гори.

Далі блогери показали гірськолижну трасу та сноутюбінг, де можна не стояти в довжелезних чергах та заощадити, на відміну від Буковелю.

Звісно, перебуваючи у Ворохті неможливо оминути славнозвісні мости-віадуки. В Україні їх є шість, два з яких розташовані саме тут, розповідає пара. Наступна локація мандрівників – маловідома садиба "Карпатський краєвид", яка на вигляд як куля. Об'єкт "на краю землі" ще не завершений, але зовсім скоро у ньому можна буде пожити.

Серед цікавих місць, які відвідали Макс Узол та Оля Манько – Яремчанський звіринець та парк-музей "Карпати в мініатюрі".

Якщо у вас немає багато часу, то в цьому місці можна за 15 хвилин подивитися на Яремче та його околиці. Тут є всі основні визначні пам'ятки краю: реалістичні віадуки з Ворохти, тунелі, залізнична станція Татарів, міст над водоспадом Пробій, – розповідає Макс про парк мініатюр.

Детальніше дивіться у відео:

Приємного перегляду!