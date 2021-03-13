Карантинный "Буковель": что происходит на курорте – видео с камер наблюдения
С 13 марта популярный украинский курорт "Буковель" закрылся на карантин. Этого требуют карантинные ограничения, которые ввели в Ивано-Франковской области из-за значительного распространения коронавируса.
Источник:Baltic Live Cam
Как соблюдут карантин на курорте "Буковель" – рассказываем далее.
Важно Карантинный "Буковель" планируют открыть в конце марта
Какая сейчас ситуация на "Буковеле"
Как видно на камерах видеонаблюдения, туристов нет ни на трассах, ни на территории курорта. Все подъемники прекратили свою работу. На официальном сайте "Буковеля" сообщается, что курорт не будет работать с 13 по 27 марта.
В селе Поляница, которое расположено возле "Буковеля", уже работает 14 блокпостов. Ограничений в передвижении не почувствуют местные жители, их создали только для туристов.
Заметим, что во время рождественских праздников на "Буковеле" отдыхали толпы туристов. Именно из-за этого курорт неоднократно называли одним из эпицентров распространения COVID-19.
Что сейчас происходит на курорте: смотрите видео
Какова ситуация с COVID-19 на Прикарпатье
- 22 февраля Ивано-Франковская область попала в красную зону карантина. На следующий день Ивано-Франковская ОГА приказала "Буковелю" закрыть рестораны и разгрузить горнолыжные трассы.
- Ситуация в регионе ухудшалась ежедневно. Даже пришлось развернуть первый в Украине мобильный госпиталь.
- По состоянию на 12 марта на Прикарпатье зараженные заняли уже 84% коек с кислородом.
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