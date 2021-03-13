С 13 марта популярный украинский курорт "Буковель" закрылся на карантин. Этого требуют карантинные ограничения, которые ввели в Ивано-Франковской области из-за значительного распространения коронавируса.

Как соблюдут карантин на курорте "Буковель" – рассказываем далее.

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Какая сейчас ситуация на "Буковеле"

Как видно на камерах видеонаблюдения, туристов нет ни на трассах, ни на территории курорта. Все подъемники прекратили свою работу. На официальном сайте "Буковеля" сообщается, что курорт не будет работать с 13 по 27 марта.

В селе Поляница, которое расположено возле "Буковеля", уже работает 14 блокпостов. Ограничений в передвижении не почувствуют местные жители, их создали только для туристов.

Обратите внимание! Туристы, которые уже приобрели билеты на даты, когда курорт не будет работать, смогут обменять их на период после 27 марта. Относительно переноса заездов туристам следует обращаться в организации, через которые осуществлялось бронирование.

Заметим, что во время рождественских праздников на "Буковеле" отдыхали толпы туристов. Именно из-за этого курорт неоднократно называли одним из эпицентров распространения COVID-19.

Что сейчас происходит на курорте: смотрите видео

Какова ситуация с COVID-19 на Прикарпатье