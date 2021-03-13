Карантинний "Буковель": що відбувається на курорті – відео з камер спостереження
З 13 березня популярний український курорт "Буковель" закрився на карантин. Цього вимагають карантинні обмеження, які запровадили в Івано-Франківській області через значне поширення коронавірусу.
Джерело:Baltic Live Cam
Як дотримаються карантину на курорті "Буковель" – розповідаємо далі.
Важливо Карантинний "Буковель" планують відкрити наприкінці березня
Яка зараз ситуація на "Буковелі"
Як видно на камерах відеоспостереження, туристів немає ні на трасах, ні на території курорту. Всі підйомники припинили свою роботу. На офіційному сайті "Буковеля" повідомляється, що курорт не буде працювати з 13 по 27 березня.
У селі Поляниця, яке розташоване біля "Буковеля", вже працює 14 блокпостів. Обмежень у пересуванні не відчують місцеві мешканці, їх створили лише для туристів.
Зауважимо, що під час різдвяних свят на "Буковелі" відпочивали натовпи туристів. Саме через це курорт неодноразово називали одним з епіцентрів поширення COVID-19.
Що зараз відбувається на курорті: дивіться відео
Яка ситуація з COVID-19 на Прикарпатті
- 22 лютого Івано-Франківська область потрапила у червону зону карантину. На наступний день Івано-Франківська ОДА наказала "Буковелю" закрити ресторани й розвантажити гірськолижні траси.
- Ситуація у регіоні погіршувалася щодня. Навіть довелося розгорнути перший в Україні мобільний госпіталь.
- Станом на 12 березня на Прикарпатті заражені зайняли вже 84% ліжок з киснем.
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