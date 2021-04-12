Его создателем является Роман Гелемб'юк. Поскольку он сам турист – решил создать приложение, где желающие могут делиться информацией.

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Помните как Игорь Грищенко заблудился в Карпатах? Он тогда нашел приют в спасательной хижине. Так вот, в приложении отмечены все такие хижины.

Кроме того, он предлагает туристические маршруты различной сложности; точки источников, где можно набрать воды; места, где удобнее разложить палатку.

И самое важное – приложение работает и без сети. Даже если вы окажетесь в местности, где соединение отсутствует – не заблудитесь!

Смело отправляйтесь в горы!