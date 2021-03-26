Скучаете по путешествиям, и ищете новых впечатлений для карантинного досуга? Предлагаем устроить себе виртуальные экскурсии по самым интересным местам мира.

Согласитесь, это уникальная возможность. Вам даже не придется вставать с дивана.

Читайте также Выходные дома: достопримечательности мира, которые можно посетить онлайн

Виртуальные экскурсии

Google Arts&Culture

При помощи Google Arts&Culture у вас есть возможность отправиться в виртуальные туры галереями мировых музеев, ознакомиться с информацией о художественных произведениях и создать собственные виртуальные коллекции.

Здесь размещены более 30 виртуальных туров, 150 интерактивных выставок, 300 тысяч фотографий и видео.



Скриншоты с платформы Google Arts & Culture

Google Expeditions

Приложение Google Expeditions с дополненной и виртуальной реальностью можно использовать как для одиночных, так и для групповых онлайн-экскурсий.

Вы можете отправиться в 800 экспедиций: исследовать исторические места, поплавать рядом с акулами, подняться на Эверест и даже слетать в космос. Для максимального эффекта присутствия – стоит использовать VR-устройство.



Виртуальная экскурсия Эверестом / Скриншоты из приложения Google Expedition

Лувр

Парижский Лувр является одним из старейших и крупнейших музеев в мире и почти наверняка самым известным. В 2018 году его посетили более 10 миллионов человек. Сегодня он, как и другие музеи мира, закрыт из-за пандемии коронавируса. Поэтому единственный выход – устроить себе онлайн-екскурсию, которая напоминает компьютерную 3D-игру.



Виртуальная экскурсия Лувром / Скриншоты с тура на сайте Louvre

Музеи Ватикана

Наверное каждый хоть раз в жизни мечтал посетить комплекс католических музеев в Риме, где хранятся уникальные художественные коллекции, которые были собраны на протяжении веков Римскими папами. У вас есть такая возможность!

На сайте предлагают 6 виртуальных туров: Музей Кьярамонти, Музей Пия-Климента, Сикстинская капелла, Капелла Никколини, Станции Рафаэля и Новое крыло.



Виртуальная экскурсия по музеям Ватикана / Скриншот из тура на сайте Musei Vaticani

Интересно Шварцвальд и Монтеверде: удивительные леса планеты, которые поразят ярого путешественника – фото

Национальный музей естествознания в Вашингтоне

Коллекция музея насчитывает более 500 000 000 экземпляров растений, животных, полезных ископаемых, минералов, камней, метеоритов и культурных артефактов, созданных человеком.

Виртуальные туры на сайте музея вам позволят самостоятельно отправиться на экскурсию отдельными залами и рассматривать экспонаты. Некоторые из них уже не демонстрируют в самом музее.



Виртуальная экскурсия по музею естествознания в Вашингтоне / Скриншоты с тура на сайте Smithsonian

Удачных экскурсий!