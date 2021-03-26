Підкорити Еверест, пройтися Лувром та злітати в космос, не виходячи з дому: віртуальні екскурсії
Сумуєте за подорожами, і шукаєте нових вражень для карантинного дозвілля? Пропонуємо влаштувати собі віртуальні екскурсії найцікавішими місцями світу.
Джерело:Bazilik
Погодьтесь, це унікальна можливість. Вам навіть не доведеться вставати з дивану.
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Віртуальні екскурсії
Google Arts&Culture
За допомогою Google Arts&Culture у вас є можливість вирушити у віртуальні тури галереями світових музеїв, ознайомитися з інформацією про художні твори та створити власні віртуальні колекції.
Тут розміщені понад 30 віртуальних турів, 150 інтерактивних виставок, 300 тисяч фотографій і відео.
Скріншоти з платформи Google Arts&Culture
Google Expeditions
Додаток Google Expeditions з доповненою та віртуальною реальністю можна використовувати як для поодиноких, так і для групових онлайн-екскурсій.
Ви можете вирушити у 800 експедицій: дослідити історичні місця, поплавати поряд з акулами, піднятися на Еверест та навіть злітати в космос. Для максимального ефекту присутності – варто використати VR-пристрій.
Віртуальна екскурсія Еверестом / Скріншоти з додатка Google Expedition
Лувр
Паризький Лувр є одним з найстаріших і найбільших музеїв у світі й майже напевно найвідомішим. У 2018 році його відвідали понад 10 мільйонів осіб. Сьогодні ж він, як й інші музеї світу, зачинений через пандемію коронавірусу. Тож єдина можливість — влаштувати собі онлайн-екскурсію, яка нагадує комп'ютерну 3D-гру.
Віртуальна екскурсія Лувром / Скріншоти з туру на сайті Louvre
Музеї Ватикана
Напевне кожен хоч раз в житті мріяв відвідати комплекс католицьких музеїв у Римі, де зберігаються унікальні мистецькі колекції, які були зібрані протягом століть Римськими Папами. У вас є така можливість!
На сайті пропонують 6 віртуальних турів: Музей К'ярамонті, Музей Пія-Климента, Сикстинська капела, Капела Нікколіна, Станці Рафаеля та Нове крило.
Віртуальна екскурсія музеями Ватикану / Скріншот з туру на сайті Musei Vaticani
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Національний музей природознавства у Вашингтоні
Колекція музею налічує понад 500 мільйонів екземплярів рослин, тварин, корисних копалин, мінералів, каменів, метеоритів і культурних артефактів, створених людиною.
Віртуальні тури на сайті музею дозволять вам самостійно вирушити на екскурсію окремими залами й розглядати експонати. Деяких з них вже не демонструють в самому музеї.
Віртуальна екскурсія музеєм природознавства у Вашингтоні / Скріншоти з туру на сайті Smithsonian
Вдалих екскурсій!
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