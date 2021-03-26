Сумуєте за подорожами, і шукаєте нових вражень для карантинного дозвілля? Пропонуємо влаштувати собі віртуальні екскурсії найцікавішими місцями світу.

Погодьтесь, це унікальна можливість. Вам навіть не доведеться вставати з дивану.

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Віртуальні екскурсії

Google Arts&Culture

За допомогою Google Arts&Culture у вас є можливість вирушити у віртуальні тури галереями світових музеїв, ознайомитися з інформацією про художні твори та створити власні віртуальні колекції.

Тут розміщені понад 30 віртуальних турів, 150 інтерактивних виставок, 300 тисяч фотографій і відео.



Скріншоти з платформи Google Arts&Culture

Google Expeditions

Додаток Google Expeditions з доповненою та віртуальною реальністю можна використовувати як для поодиноких, так і для групових онлайн-екскурсій.

Ви можете вирушити у 800 експедицій: дослідити історичні місця, поплавати поряд з акулами, піднятися на Еверест та навіть злітати в космос. Для максимального ефекту присутності – варто використати VR-пристрій.



Віртуальна екскурсія Еверестом / Скріншоти з додатка Google Expedition

Лувр

Паризький Лувр є одним з найстаріших і найбільших музеїв у світі й майже напевно найвідомішим. У 2018 році його відвідали понад 10 мільйонів осіб. Сьогодні ж він, як й інші музеї світу, зачинений через пандемію коронавірусу. Тож єдина можливість — влаштувати собі онлайн-екскурсію, яка нагадує комп'ютерну 3D-гру.



Віртуальна екскурсія Лувром / Скріншоти з туру на сайті Louvre

Музеї Ватикана

Напевне кожен хоч раз в житті мріяв відвідати комплекс католицьких музеїв у Римі, де зберігаються унікальні мистецькі колекції, які були зібрані протягом століть Римськими Папами. У вас є така можливість!

На сайті пропонують 6 віртуальних турів: Музей К'ярамонті, Музей Пія-Климента, Сикстинська капела, Капела Нікколіна, Станці Рафаеля та Нове крило.



Віртуальна екскурсія музеями Ватикану / Скріншот з туру на сайті Musei Vaticani

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Національний музей природознавства у Вашингтоні

Колекція музею налічує понад 500 мільйонів екземплярів рослин, тварин, корисних копалин, мінералів, каменів, метеоритів і культурних артефактів, створених людиною.

Віртуальні тури на сайті музею дозволять вам самостійно вирушити на екскурсію окремими залами й розглядати експонати. Деяких з них вже не демонструють в самому музеї.



Віртуальна екскурсія музеєм природознавства у Вашингтоні / Скріншоти з туру на сайті Smithsonian

Вдалих екскурсій!