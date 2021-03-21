Сегодня, 21 марта, во всем мире отмечается Международный день лесов. Именно поэтому мы подготовили для вас подборку самых удивительных лесов планеты, что поражают атмосферой и своими пейзажами. Здесь и пышные тропические леса, и чудеса на воде, и древние лесные чащи и еще много чего интересного.

Всемирный день защиты лесов был основан в 1971 году. С тех пор ежегодно по инициативе ООН он отмечается как повод проинформировать общество о важности сохранения лесов.

Читайте также Неострая еда и картинка из уголовных фильмов: неожиданные факты о Мексике

Самые красивые леса мира

Черный Лес (Шварцвальд), Германия

Делать подборку и оставить в стороне этот парк невозможно, ведь он считается еще и одним из самых инстаграмних в мире. Почему такое название? Хвойная чаща почти не пропускает солнечный свет сквозь кроны деревьев, поэтому его прозвали Черным.

Шварцвальд – это загадочные горные вершины, реки, озера, мосты, водопады, пешеходные дорожки, маршруты для горных велосипедистов, беговые лыжные трассы и уникальные уголки совершенно дикой природы.



Черный лес / Фото: УНИАН

Халлербос (Синий лес), Бельгия

Примерно в 16 километрах от Брюсселя расположено очень популярное место отдыха среди туристов и местных – Синий лес. Такую окраску он получает благодаря мириаде колокольчиков, которые цветут здесь в апреле – мае.



Лес Халлербос / Фото: reddit.com

Лесной заповедник Монтеверде, Коста-Рика

Монтеверде Клауд ежегодно посещают около 70 тысяч туристов. Что привлекает их к этому лесу? Здесь растет более 2,5 тысячи видов растений, помещая наибольшее количество видов орхидей в мире (более 500). А также обитают 100 видов млекопитающих, 400 видов птиц, 120 видов рептилий и земноводных.



Лес Монтеверде Клауд / Фото: hisour.com

Национальный лесной парк Чжанцзяцзе, Китай

Улинъюань – живописный район, известный природными колоннами из песчаника (некоторые высотой достигают более 800 метров). Виды, которые открываются в заповеднике панорамы настолько удивительные, что при создании невероятных пейзажей планеты Пандора – в частности, легендарных летающих скал – из голливудского блокбастера "Аватар" кинорежиссер Джеймс Кэмерон вдохновлялся именно видами Улинъюань.



Национальный лесной парк Чжанцзяцзе / wantsee.world

Отзаррета, Страна Басков, Испания

Деревья в этом лесу полностью покрыты мхом. Из-за туманной атмосферы лес может показаться немного призрачным и загадочным, но на самом деле здесь хочется бродить и бродить, но не заблудиться. Природный ландшафт состоит из беглецов-ручьев и рассыпанных листьев.



Лес Отзаррета / Фото: 1zoom.ru

Лес Кровь Дракона, Йемен

Это один из самых необычных лесов в мире. Он известен своими Драконовыми деревьями, которые больше похожи на летающие тарелки, или зонтики. Популярность деревья получили уже в древние времена благодаря своему кроваво-красному соку. Местные его используют для лечения практически любых заболеваний. Эти деревья становятся чрезвычайно уязвимыми, поскольку остров становится засушливым из-за изменения климата.



Лес Кровь Дракона / Фото: pinterest.com

Интересно Названы самые счастливые страны мира: среди них есть и Украина – рейтинг

Бамбуковый лес Сагано, Япония

Арашияма, что на окраине Киото, привлекал туристов еще с VIII века. Бамбуковый лес Сагано занимает значительную часть парка, который получил статус национального исторического заповедника живописной красоты. Здесь, прогуливаясь по тропинке, с обеих сторон вас окружает стена из очень высокого бамбука.



Бамбуковый лес Сагано / Фото: myplanet.com.ua