Річ у тім, що з 10 квітня Прикарпаття вийшло з "червоної зони" карантину. Про це заявив співвласник туристичного комплексу Олександр Шевченко.
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За його словами, якимось таємним чином область перескочила з "червоної зони" відразу до "жовтої". Тому відновлюється можливість людям працювати й отримувати достойну заробітну плату.
Українські Карпати зараз знову можуть вітати туристів, – повідомив Шевченко.
Також додав, що наразі працюють підіймачі №1, 2 та 7. Але з кожним днем відкриватимуть все більше підіймачів, трас та інших розважальних об'єктів. Він закликає приїжджати в Карпати й насолоджуватися чистим гірським повітрям.
Зазначається, що катання триватиме до кінця квітня.
"Буковель" на карантині
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