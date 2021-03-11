На Прикарпатье предприниматели заблокировали курорт "Буковель": фото протеста
11 марта предприниматели из Ивано-Франковской области заблокировали дорогу на "Буковель". Протестующие заявляют, что если источником распространения вируса является именно этот курорт, то нужно срочно его закрыть.
Источник:издание Галка
Организаторы рассказали, что акция является "предупредительной". Она началась около 10:00, ее участники двигаются по пешеходному переходу на въезд в "Буковель", тем самым блокируя движение транспорта.
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Как отметила активистка Людмила Климчук, в акции принимают участие представители среднего бизнеса из Ивано-Франковска, Калуша, Долины и Коломыи.
Предприниматели выступают с такими вопросами и требованиями:
- Почему после закрытия малого бизнеса на карантин ситуация не улучшилась, а ухудшилась?
- Почему на вопрос сколько будет длиться карантин, никто не может дать ответа?
- Почему работать запретили, а налоги и аренду не отменили, цены на коммунальные услуги повысили, коронавирус распространяется, а лечение платное?
- Согласно выводам МЗ, новый всплеск коронавирусной болезни в Ивано-Франковской области начался с горнолыжного курорта "Буковель". Кирилл Тимошенко сказал об этом на форуме "Украина 30. Инфраструктура". Поэтому отсюда следует логический вывод – если источником распространения вируса является курорт "Буковель", то нужно срочно его закрыть, чтобы остановить распространение вируса.
- Предприниматели требуют равные условия ведения бизнеса:
- ввести жесткие ограничения для всех, без исключения, на строго определенный срок
- разрешить деятельность микробизнеса и обеспечить контроль за соблюдением карантинных норм
На Прикарпатье предприниматели заблокировали курорт "Буковель" / Фото: galka.if.ua
Отметим, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, почему горнолыжный курорт "Буковель" продолжает работу, несмотря на жесткий карантин в "красной зоне".
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