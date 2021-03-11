11 марта предприниматели из Ивано-Франковской области заблокировали дорогу на "Буковель". Протестующие заявляют, что если источником распространения вируса является именно этот курорт, то нужно срочно его закрыть.

Организаторы рассказали, что акция является "предупредительной". Она началась около 10:00, ее участники двигаются по пешеходному переходу на въезд в "Буковель", тем самым блокируя движение транспорта.

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Как отметила активистка Людмила Климчук, в акции принимают участие представители среднего бизнеса из Ивано-Франковска, Калуша, Долины и Коломыи.

Предприниматели выступают с такими вопросами и требованиями:

Почему после закрытия малого бизнеса на карантин ситуация не улучшилась, а ухудшилась? Почему на вопрос сколько будет длиться карантин, никто не может дать ответа? Почему работать запретили, а налоги и аренду не отменили, цены на коммунальные услуги повысили, коронавирус распространяется, а лечение платное? Согласно выводам МЗ, новый всплеск коронавирусной болезни в Ивано-Франковской области начался с горнолыжного курорта "Буковель". Кирилл Тимошенко сказал об этом на форуме "Украина 30. Инфраструктура". Поэтому отсюда следует логический вывод – если источником распространения вируса является курорт "Буковель", то нужно срочно его закрыть, чтобы остановить распространение вируса. Предприниматели требуют равные условия ведения бизнеса:

ввести жесткие ограничения для всех, без исключения, на строго определенный срок

разрешить деятельность микробизнеса и обеспечить контроль за соблюдением карантинных норм

На Прикарпатье предприниматели заблокировали курорт "Буковель" / Фото: galka.if.ua

Отметим, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, почему горнолыжный курорт "Буковель" продолжает работу, несмотря на жесткий карантин в "красной зоне".