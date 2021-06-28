Достопримечательности, которых больше не существует из-за взрывов, пожаров и извержения вулканов
Источник:The Sun
Существует множество некогда популярных туристических достопримечательностей, которых, к сожалению, больше не существует. Они исчезают по разным причинам: войны, стихийные бедствия или толпы туристов, которые могут нанести вред.
Вот достопримечательности во всем мире, которые были навсегда утрачены. Кстати, недавно это произошло еще c одной туристической локацией – Арка Дарвина на Галапагосских островах.
Читайте также Мальдивы могут исчезнуть с поверхности Земли: местные власти бьют тревогу
Ванны Сутро, Сан-Франциско, США
Сутро ванны, которые сооружались в 1896 году, были большим частным государственным комплексом бассейнов с морской водой.
Однако заведение сгорело в июне 1966 года и сейчас находится в руинах Национальной зоны отдыха "Золотые ворота" и Историческом районе Сутро.
Ванны Сутро / Фото: Getty Images
Лазурное окно, Мальта
28 метровая известковая природная арка была одной из самых популярных туристических достопримечательностей Мальты. После многих лет естественной эрозии в 2017-м арка была разрушена полностью во время сильного шторма.
Лазурное окно / Фото: uk.wikipedia.org
Могила Ионы, Ирак
Считалось, что святыня Наби Юнис, также известная как могила Ионы, была местом отдыха пророка Ионы и датируется 8 веком. В 2014-м религиозные места были взорваны боевиками ISIS. Невыявленная часть памятника восстанавливается.
Могила Ионы / Фото: Matson Photograph (None)
Королевский оперный театр Валетты, Мальта
Этот оперный театр 1866-го потерпел крупных пожаров через полгода после открытия. В 1877-м его реконструировали. Однако уже в 1942 году он был разрушен взрывами во время Второй мировой войны. Сейчас часть территории используется как театр под открытым небом для концертов, балета и много другого.
Королевский оперный театр Валетты / Фото: Alamy
Фото: Flickr.com
Интересно Море, будто шахматная доска: как возникают "квадратные" волны и чем они опасны
Розово-белые террасы, Новая Зеландия
В 1886 году вулканическая катастрофа привела к потере одного из самых ценных геологических чудес Новой Зеландии: розовые и белые террасы озера Ротомахана в долине вулканической реки Ваймангу Северного острова Новой Зеландии. Когда-то это место описывали как восьмое чудо света.
Розово-белые террасы в Новой Зеландии / Фото: wikipedia.org
Настенная арка, штат Юта, США
Она была одним из крупнейших природных арочных образований в мире и простояла тысячи лет. К сожалению, в 2008 году – упала. Падение не видел никто.
Настенная арка в штате Юта / Фото: en.wikipedia.org
Хрустальный дворец, Лондон, Великобритания
Был построен в 1851 году для первой Всемирной выставки. По окончании сооружение было перемещено в Сиденхем, что в лондонском районе Люйшем. Однако 1936 Хрустальный дворец полностью был уничтожен пожаром.
Хрустальный дворец / Фото: uk.wikipedia.org
Ипподром, Нью-Йорк, США
Впервые построен в 1905 году, Нью-Йоркский ипподром был назван самым большим театром в мире с вместимостью 5 300 мест, и современными технологиями, включая стеклянный резервуар для воды.
Он был закрыт в 1939 году из-за дорогих эксплуатационных расходов и был разрушен, а сейчас на этом месте построен офис.
Нью-Йоркский Ипподром / Фото: Getty Images
Офис, который стоит на месте Ипподрома / Фото: en.wikipedia.org
Западный пирс Брайтона, Великобритания
Он был открыт в 1866 году, и считался первым причалом, зачисленным в I класс в Англии и Уэльсе. Закрылся для общественности в 1975-м и упал в руины, в 2002 году его часть разрушилась из-за штормов, а год спустя из-за поджога. По состоянию на 2020 год, остался лишь частичный металлический каркас.
Западный пирс Брайтона / Фото: UnSplash
Отметим, ранее мы предлагали вам подборку из 12 памятников, которые являются "близнецами" известных туристических локаций.