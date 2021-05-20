Об этом заявила Аминат Шауна, министр охраны окружающей среды, изменения климата и технологий страны. Она призвала мир действовать быстро и слаженно в борьбе с глобальным потеплением.

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По словам чиновницы, "страна может не дожить до 2100 года". И это – реальная угроза, если не остановить разрушительное воздействие человека на окружающую среду.

Мы – наиболее уязвимая страна в мире. Для нас нет возвышенностей... Есть только мы, наши острова и море,

– отметила Шауна.

По оценке Всемирного экономического форума, к 2050 году 80% людей в мире почувствуют последствия изменения климата. Ученые предположили, что к концу века уровень моря поднимется на 1,1 метра.

Если такие прогнозы сбудутся, Мальдивские острова пострадают больше всего. "Будущее нашей страны, народа, культуры – все зависит от наших действий сегодня", – пояснила Шауна.

Справка. 80% из 1190 островов страны расположены на высоте метра над уровнем моря. Это делает их особенно уязвимыми перед повышением уровня воды.

Страна хочет быть примером для других

По словам министра, Мальдивы уже работают над мерами, чтобы минимизировать влияние изменения климата. Например, вводят инструменты защиты прибрежных районов.



Аминат Шауна предостерегла об опасности для страны / Фото PSM News

Островная страна стремится стать "лидером в усилиях по смягчению последствий глобального потепления". В частности – говорится о сокращении выбросов парниковых газов.

Мы хотим возглавить усилия и сказать: "Если Мальдивы могут сделать это, то и весь мир сможет",

– подчеркнула Шауна.