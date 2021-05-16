Вот несколько мест, которые легко могут конкурировать с самыми популярными локациями. Поверьте, разницу едва заметно!

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Близнецы популярных туристических достопримечательностей

Колизей (Италия) – амфитеатр Пулы (Хорватия)


Колизей / Фото: UnSplash


Амфитеатр Пулы / Фото: Getty Images

Биг Бен (Великобритания) – Башня Мира (Канада)

 


Фото: UnSplash / Getty Images

Виадук Гленфиннан (Шотландия) – Виадук Альтенбекен (Германия)


Віадук Гленфіннан / Фото: UnSplash


Виадук Альтенбекен / Фото: Getty Images

Мост Golden Gate (США) – Мост имени 25 апреля (Португалия)


Фото: UnSplash

Афинский Акрополь (Греция) – Эфес (Турция)


Афінський Акрополь / Фото: UnSplash


Эфес / Фото: UnSplash

Эйфелева башня (Франция) – "Эйфелева башня" (Китай)


Фото: nationalgeographic.com

Тауэрский мост (Англия) – Сучжоуский мост (Китай)


Тауэрский мост / Фото: UnSplash


Сучжоуский мост/ Фото: shanghaiist.com

Капитолий (США) – Эль-Капитолио (Куба)


Фото: UnSplash

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Стоунхендж (Великобритания) – Калланиш (Шотландия)


Стоунхендж / Фото: UnSplash


Калланиш / Фото: Getty Images

Бонневиль (США) – Салар де Уюни (Боливия)


Фото: UnSplash / Getty Images

Сфинкс (Египет) – копия Сфинкса (Китай)


Сфинкс / Фото: Getty Images


Копия Сфинкса / Фото: BBC

Тадж-Махал (Индия) – Биби-Ка-Макбара (Индия)

 


Фото: UnSplash / Getty Images