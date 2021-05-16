Вот несколько мест, которые легко могут конкурировать с самыми популярными локациями. Поверьте, разницу едва заметно!
Смотрите также Фотограф объездил Европу, чтобы показать места с разницей почти в 100 лет: сравнения в фото
Близнецы популярных туристических достопримечательностей
Колизей (Италия) – амфитеатр Пулы (Хорватия)
Колизей / Фото: UnSplash
Амфитеатр Пулы / Фото: Getty Images
Биг Бен (Великобритания) – Башня Мира (Канада)
Фото: UnSplash / Getty Images
Виадук Гленфиннан (Шотландия) – Виадук Альтенбекен (Германия)
Віадук Гленфіннан / Фото: UnSplash
Виадук Альтенбекен / Фото: Getty Images
Мост Golden Gate (США) – Мост имени 25 апреля (Португалия)
Фото: UnSplash
Афинский Акрополь (Греция) – Эфес (Турция)
Афінський Акрополь / Фото: UnSplash
Эфес / Фото: UnSplash
Эйфелева башня (Франция) – "Эйфелева башня" (Китай)
Фото: nationalgeographic.com
Тауэрский мост (Англия) – Сучжоуский мост (Китай)
Тауэрский мост / Фото: UnSplash
Сучжоуский мост/ Фото: shanghaiist.com
Капитолий (США) – Эль-Капитолио (Куба)
Фото: UnSplash
Читайте также Как чистят Эйфелеву башню, Биг-Бен и другие известные памятники мира: фото, которые вас удивят
Стоунхендж (Великобритания) – Калланиш (Шотландия)
Стоунхендж / Фото: UnSplash
Калланиш / Фото: Getty Images
Бонневиль (США) – Салар де Уюни (Боливия)
Фото: UnSplash / Getty Images
Сфинкс (Египет) – копия Сфинкса (Китай)
Сфинкс / Фото: Getty Images
Копия Сфинкса / Фото: BBC
Тадж-Махал (Индия) – Биби-Ка-Макбара (Индия)
Фото: UnSplash / Getty Images