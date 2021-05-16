Ось декілька місць, які легко можуть конкурувати з найпопулярнішими локаціями. Повірте, різницю ледь помітно!

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Близнюки популярних туристичних пам'яток

Колізей (Італія) – амфітеатр Пули (Хорватія)


Колізей / Фото: UnSplash


Амфітеатр Пули / Фото: Getty Images

Біг Бен (Велика Британія) – Вежа Миру (Канада)


Фото: UnSplash / Getty Images

Віадук Гленфіннан (Шотландія) – Віадук Альтенбекен (Німеччина)


Віадук Гленфіннан / Фото: UnSplash


Віадук Альтенбекен / Фото: Getty Images

Міст Golden Gate (США) – Міст імені 25 квітня (Португалія)


Фото: UnSplash

Афінський Акрополь (Греція) – Ефес (Туреччина)


Афінський Акрополь / Фото: UnSplash


Ефес / Фото: UnSplash

Ейфелева вежа (Франція) – "Ейфелева вежа" (Китай)


Фото: nationalgeographic.com

Тауерський міст (Англія) – Сучжоуський міст (Китай)


Тауерський міст / Фото: UnSplash


Сучжоуський міст / Фото: shanghaiist.com

Капітолій (США) – Ель-Капітоліо (Куба)


Фото: UnSplash

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Стоунхендж (Велика Британія) – Калланіш (Шотландія)


Стоунхендж / Фото: UnSplash


Калланіш / Фото: Getty Images

Бонневіль (США) – Салар де Уюні (Болівія)


Фото: UnSplash / Getty Images

Сфінкс (Єгипет) – копія Сфінкса (Китай)


Сфінкс / Фото: Getty Images


Копія Сфінкса / Фото: BBC

Тадж-Махал (Індія) – Бібі Ка Макбара (Індія)


Фото: UnSplash / Getty Images