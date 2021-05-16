Ось декілька місць, які легко можуть конкурувати з найпопулярнішими локаціями. Повірте, різницю ледь помітно!
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Близнюки популярних туристичних пам'яток
Колізей (Італія) – амфітеатр Пули (Хорватія)
Колізей / Фото: UnSplash
Амфітеатр Пули / Фото: Getty Images
Біг Бен (Велика Британія) – Вежа Миру (Канада)
Фото: UnSplash / Getty Images
Віадук Гленфіннан (Шотландія) – Віадук Альтенбекен (Німеччина)
Віадук Гленфіннан / Фото: UnSplash
Віадук Альтенбекен / Фото: Getty Images
Міст Golden Gate (США) – Міст імені 25 квітня (Португалія)
Фото: UnSplash
Афінський Акрополь (Греція) – Ефес (Туреччина)
Афінський Акрополь / Фото: UnSplash
Ефес / Фото: UnSplash
Ейфелева вежа (Франція) – "Ейфелева вежа" (Китай)
Фото: nationalgeographic.com
Тауерський міст (Англія) – Сучжоуський міст (Китай)
Тауерський міст / Фото: UnSplash
Сучжоуський міст / Фото: shanghaiist.com
Капітолій (США) – Ель-Капітоліо (Куба)
Фото: UnSplash
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Стоунхендж (Велика Британія) – Калланіш (Шотландія)
Стоунхендж / Фото: UnSplash
Калланіш / Фото: Getty Images
Бонневіль (США) – Салар де Уюні (Болівія)
Фото: UnSplash / Getty Images
Сфінкс (Єгипет) – копія Сфінкса (Китай)
Сфінкс / Фото: Getty Images
Копія Сфінкса / Фото: BBC
Тадж-Махал (Індія) – Бібі Ка Макбара (Індія)
Фото: UnSplash / Getty Images