Ось визначні пам'ятки у всьому світі, які були назавжди втрачені. До речі, нещодавно це сталося ще з однією туристичною локацією – Арка Дарвіна на Галапагоських островах.

Читайте також Мальдіви можуть зникнути з поверхні Землі: місцева влада б'є на сполох

Ванни Сутро, Сан-Франциско, США

Сутро ванни, які споруджувалися у 1896 році, були великим приватним державним комплексом басейнів з морською водою.

Однак заклад згорів у червні 1966 року І зараз перебуває в руїнах Національної зони відпочинку "Золоті ворота" та Історичному районі Сутро.



Ванни Сутро / Фото: Getty Images

Лазурове вікно, Мальта

28 метрова вапняна природна арка була однією з найбільш популярних туристичних пам'яток Мальти. Після багатьох років природної ерозії у 2017-му арка була зруйнована повністю під час сильного шторму.



Лазурове вікно / Фото: uk.wikipedia.org

Могила Йони, Ірак

Вважалося, що святиня Набі Юніс, також відома як могила Йони, була місцем відпочинку пророка Йони і датується 8 століттям. 2014 року релігійні місця були підірвані бойовиками ISIS. Невиявлена частина пам'ятки відновлюється.



Могила Йони / Фото: Matson Photograph (None)

Королівський оперний театр Валетти, Мальта

Цей оперний театр 1866 року зазнав великих пожеж через пів року після відкриття. У 1877-му його реконструювали. Однак вже у 1942 році він був зруйнований вибухами під час Другої світової війни. Зараз частина території використовується як театр просто неба для концертів, балету та багато іншого.



Королівський оперний театр Валетти / Фото: Alamy



Фото: Flickr.com

​Цікаво Море, ніби шахова дошка: як виникають "квадратні" хвилі і чим вони небезпечні

Рожево-білі тераси, Нова Зеландія У 1886 році вулканічна катастрофа призвела до втрати одного з найцінніших геологічних чудес Нової Зеландії: рожеві та білі тераси озера Ротомахана в долині вулканічної річки Ваймангу Північного острова Нової Зеландії. Колись це місце описували як восьме диво світу.

Рожево-білі тераси у Новій Зеландії / Фото: wikipedia.org Настінна арка, штат Юта, США Вона була одним з найбільших природних аркових утворень у світі й простояла тисячі років. На жаль, у 2008 році – впала. Падіння не засвідчив ніхто.



Настінна арка в штаті Юта / Фото: en.wikipedia.org

Кришталевий палац, Лондон, Велика Британія Був збудований в 1851-му для першої Всесвітньої виставки. По закінченню споруду було переміщено в Сиденхем, що в лондонському районі Люйшем. Однак 1936 року Кришталевий палац повністю знищений пожежею.



Кришталевий палац / Фото: uk.wikipedia.org

Іподром, Нью-Йорк, США

Вперше побудований у 1905 році, Нью-Йоркський іподром був названий найбільшим театром у світі з місткістю 5 300 місць, й сучасними технологіями, включаючи скляний резервуар для води.

Він був закритий у 1939 році через дорогі експлуатаційні витрати та був зруйнований, а зараз на цьому місці споруджений офіс.



Нью-Йоркський іподром / Фото: Getty Images



Офіс, що стоїть на місці Іподрому / Фото: en.wikipedia.org

Західний пірс Брайтона, Велика Британія

Він був відкритий в 1866 році, і вважався першим причалом, зарахованим до I класу в Англії та Уельсі. Закрився для громадськості в 1975-му і впав у руїни, у 2002 році його частина зруйнувалася через шторми, а рік потому через підпал. Станом на 2020 рік, залишився лише частковий металевий каркас.



Західний пірс Брайтона / Фото: UnSplash

Відзначимо, раніше ми пропонували вам добірку з 12 пам'яток, які є "близнюками" відомих туристичних локацій.