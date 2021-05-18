Це вершина вулканічної скелі, яка занурена в океан на сотні метрів. Впродовж тисячі років ерозії вона перетворилася на природній "міст", але нині ця ж ерозія і зруйнувала його.

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Арка Дарвіна розташовувалася неподалік від безлюдного скелястого острова Дарвіна – одного з найменших островів Галапагоського архіпелагу у Тихому океані, який складається з 234 островів, острівців та скель вулканічного походження.

Арка та однойменний острів поруч названі на честь британського вченого Чарльза Дарвіна, який розробив теорію еволюції. Вважається, що ключовими для його усвідомлення еволюції та природного відбору стали кілька тижнів, які Дарвін провів тут у вересні 1835 року.

Залишки Арки Дарвіна / Фото: Міністерство охорони навколишнього середовища Еквадору

Галапагоські острови відомі великою різноманітністю флори й фауни. Дайвери з усього світу з'їжджалися сюди, щоб насолодитися морським біорізноманіттям, яке можна спостерігати у місцевих водах, та й самої аркою.