Як відомо, район виверження на півострові Рейкьянес на захід від столиці Ісландії – Рейк'явіку, розташований на приватній землі. Вона належить асоціації землевласників, що налічує близько 20 осіб.

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Сігурдур Гуджон Гісласон – голова цієї асоціації, повідомив, що вони отримали запити від рієлторів та інших зацікавлених сторін щодо придбання. Зазначається, що декілька пропозицій вже на розгляді.

Зараз це, мабуть, найгарячіша земля в країні, – пожартував він, додавши, що землевласники готові продати ділянку за відповідною ціною.

Очікується, що потенційні покупці зможуть заробити на туристичному потенціалі цього місця.

Слід зазначити! Вулкан Фаградалсф'яль розташований на відстані 32 кілометрів від Рейк’явіка на півострові Рейк'янес. Він не був активним останні 6 000 років. Вулканічне виверження на півострові стало першим за 781 рік.

Виверження вулкану Фаградалсф'яль