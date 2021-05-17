Как известно, район извержения на полуострове Рейкьянес к западу от столицы Исландии - Рейкьявика, расположенный на частной земле. Она принадлежит ассоциации землевладельцев, что насчитывает около 20 человек.

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Сигурдур Гуджон Гисласон – председатель этой ассоциации, сообщил, что они получили запросы от риэлторов и других заинтересованных сторон о приобретении. Отмечается, что несколько предложений уже на рассмотрении.

Сейчас это, пожалуй, самая горячая земля в стране, – пошутил он, добавив, что землевладельцы готовы продать участок по соответствующей цене.

Ожидается, что потенциальные покупатели смогут заработать на туристическом потенциале этого места.

Извержение вулкана Фаградалсфьяль

  • Извержение этого вулкана началось в марте и продолжалось в течение нескольких недель.
  • Множество туристов устраивают здесь пикники – готовят сосиски на лаве вулкана, и даже время от времени играют в волейбол.
  • Фотографы направляют свои дроны прямо в жерло вулкана для уникальных видеороликов.