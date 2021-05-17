Как известно, район извержения на полуострове Рейкьянес к западу от столицы Исландии - Рейкьявика, расположенный на частной земле. Она принадлежит ассоциации землевладельцев, что насчитывает около 20 человек.

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Сигурдур Гуджон Гисласон – председатель этой ассоциации, сообщил, что они получили запросы от риэлторов и других заинтересованных сторон о приобретении. Отмечается, что несколько предложений уже на рассмотрении.

Сейчас это, пожалуй, самая горячая земля в стране, – пошутил он, добавив, что землевладельцы готовы продать участок по соответствующей цене.

Ожидается, что потенциальные покупатели смогут заработать на туристическом потенциале этого места.

Следует отметить! Вулкан Фаградалсфьяль расположен на расстоянии 32 километров от Рейкьявика на полуострове Рейкьянес. Он не был активным последние 6 000 лет. Вулканическое извержение на полуострове стало первым за 781 год.

Извержение вулкана Фаградалсфьяль