Бьорн Стейнбек (Bjorn Steinbekk) показал видео в социальных сетях. Мужчина живет в Исландии и увлекается съемкой вулканов.

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Вулкан Фаградалсфьяль расположен примерно в 30 километрах от столицы страны Рейкьявика. Извержение было небольшое и не представляло опасности для людей.

Сначала Бьорн Стейнбек запустил 12-часовой стрим. А когда пришло время его завершить, то он полетел дроном прямо в жерло. На кадрах видно, как камера медленно приближается к бурлящему потоку лавы. После съемки автор лишился своей техники.

"Сегодня утром я закончил свой 12-часовой стрим с вулкана. Это был мой способ закрыть главу, которая поглотила мою жизнь в течение последних 6 недель", – написал Бьорн Стейнбек на своем канале в YouTube.