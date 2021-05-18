Это вершина вулканической скалы, погружена в океан на сотни метров. На протяжении тысячи лет эрозии она превратилась в естественный "мост", но сейчас эта же эрозия и разрушила его.

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Арка Дарвина располагалась неподалеку от необитаемого скалистого острова Дарвина – одного из наименьших островов Галапагосского архипелага в Тихом океане, состоящего из 234 островов, островков и скал вулканического происхождения.

Арка и одноименный остров рядом названы в честь британского ученого Чарльза Дарвина, который разработал теорию эволюции. Считается, что ключевыми для его осознания эволюции и естественного отбора стали несколько недель, что Дарвин провел здесь в сентябре 1835 года.



Остатки Арки Дарвина / Фото: Министерство охраны окружающей среды Эквадора

Галапагосские острова известны большим разнообразием флоры и фауны. Дайверы со всего мира съезжались сюда, чтобы насладиться морским биоразнообразием, которое можно наблюдать в местных водах, и самой аркой.