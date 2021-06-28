Вот достопримечательности во всем мире, которые были навсегда утрачены. Кстати, недавно это произошло еще c одной туристической локацией – Арка Дарвина на Галапагосских островах.

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Ванны Сутро, Сан-Франциско, США

Сутро ванны, которые сооружались в 1896 году, были большим частным государственным комплексом бассейнов с морской водой.

Однако заведение сгорело в июне 1966 года и сейчас находится в руинах Национальной зоны отдыха "Золотые ворота" и Историческом районе Сутро.



Ванны Сутро / Фото: Getty Images

Лазурное окно, Мальта

28 метровая известковая природная арка была одной из самых популярных туристических достопримечательностей Мальты. После многих лет естественной эрозии в 2017-м арка была разрушена полностью во время сильного шторма.



Лазурное окно / Фото: uk.wikipedia.org

Могила Ионы, Ирак

Считалось, что святыня Наби Юнис, также известная как могила Ионы, была местом отдыха пророка Ионы и датируется 8 веком. В 2014-м религиозные места были взорваны боевиками ISIS. Невыявленная часть памятника восстанавливается.



Могила Ионы / Фото: Matson Photograph (None)

Королевский оперный театр Валетты, Мальта

Этот оперный театр 1866-го потерпел крупных пожаров через полгода после открытия. В 1877-м его реконструировали. Однако уже в 1942 году он был разрушен взрывами во время Второй мировой войны. Сейчас часть территории используется как театр под открытым небом для концертов, балета и много другого.



Королевский оперный театр Валетты / Фото: Alamy



Фото: Flickr.com

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Розово-белые террасы, Новая Зеландия В 1886 году вулканическая катастрофа привела к потере одного из самых ценных геологических чудес Новой Зеландии: розовые и белые террасы озера Ротомахана в долине вулканической реки Ваймангу Северного острова Новой Зеландии. Когда-то это место описывали как восьмое чудо света.

Розово-белые террасы в Новой Зеландии / Фото: wikipedia.org Настенная арка, штат Юта, США Она была одним из крупнейших природных арочных образований в мире и простояла тысячи лет. К сожалению, в 2008 году – упала. Падение не видел никто.



Настенная арка в штате Юта / Фото: en.wikipedia.org Хрустальный дворец, Лондон, Великобритания Был построен в 1851 году для первой Всемирной выставки. По окончании сооружение было перемещено в Сиденхем, что в лондонском районе Люйшем. Однако 1936 Хрустальный дворец полностью был уничтожен пожаром.



Хрустальный дворец / Фото: uk.wikipedia.org

Ипподром, Нью-Йорк, США

Впервые построен в 1905 году, Нью-Йоркский ипподром был назван самым большим театром в мире с вместимостью 5 300 мест, и современными технологиями, включая стеклянный резервуар для воды.

Он был закрыт в 1939 году из-за дорогих эксплуатационных расходов и был разрушен, а сейчас на этом месте построен офис.



Нью-Йоркский Ипподром / Фото: Getty Images



Офис, который стоит на месте Ипподрома / Фото: en.wikipedia.org

Западный пирс Брайтона, Великобритания

Он был открыт в 1866 году, и считался первым причалом, зачисленным в I класс в Англии и Уэльсе. Закрылся для общественности в 1975-м и упал в руины, в 2002 году его часть разрушилась из-за штормов, а год спустя из-за поджога. По состоянию на 2020 год, остался лишь частичный металлический каркас.



Западный пирс Брайтона / Фото: UnSplash

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