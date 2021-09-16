Беларусь изменила правила безвиза для иностранных туристов

16 сентября 2021 , 11:10
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Источник:

"Белорусы и рынок"

Правительство Белоруссии приняло решение изменить правила безвизового въезда для иностранцев. Теперь они смогут приезжать в страну на срок до 30 дней не только через Национальный аэропорт "Минск-2".

Речь идет об аэродромах в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. Об этом известно из указа, подписанного Александром Лукашенко – документ вступит в силу через месяц.

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Отмечается, что ранее безвиз касался только тех, кто прибывал в страну через столичный аэропорт.

Также претерпел изменения и список стран, гражданам которых разрешено режим безвизового въезда. Из перечня исключили:

  • США;
  • Китайскую Народную Республику;
  • Бразилию;
  • Албанию;
  • Гондурас;
  • Гонконг;
  • Макао;
  • Мальтийский орден.

В то же время в список стран, гражданам которых разрешен безвиз, включили:

  • Иран;
  • Пакистан;
  • Египет;
  • ЮАР;
  • Иорданское Хашимитское Королевство.

Граждане этих государств могут въехать на территорию Беларуси по безвизу при наличии действующей визы в страны ЕС или Шенгенской зоны. Также иностранцы должны предъявить обратные авиабилеты из Беларуси.

Страны, которые открываются для туристов: последние новости

  • Сразу 3 европейских государства открылись для украинцев с 9 сентября – Польша, Финляндия и Норвегия. Сюда будут пускать без карантина только вакцинированных;
  • Балтийские страны – Литва, Латвия и Эстония упростили правила въезда для вакцинированных туристов, в частности украинских;
  • Вьетнам намерен с октября открыть для туристов наибольший из своих островов – Фукуок;
  • Правительство Канады позволило вакцинированным туристам посещать страну без карантина. Въехать теперь можно с определенными требованиями независимо от цели визита;
  • Министерство туризма Израиля объявило, что с 19 сентября возобновит программу, которая позволит въезд организованным туристическим группам из отдельных стран;
  • Власти эмирата Абу-Даби приняли решение ослабить правила въезда для туристов. Правда, только для вакцинированных.
Автор: Марта Касіянчук