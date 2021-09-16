Беларусь изменила правила безвиза для иностранных туристов
Источник:"Белорусы и рынок"
Правительство Белоруссии приняло решение изменить правила безвизового въезда для иностранцев. Теперь они смогут приезжать в страну на срок до 30 дней не только через Национальный аэропорт "Минск-2".
Речь идет об аэродромах в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. Об этом известно из указа, подписанного Александром Лукашенко – документ вступит в силу через месяц.
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Отмечается, что ранее безвиз касался только тех, кто прибывал в страну через столичный аэропорт.
Также претерпел изменения и список стран, гражданам которых разрешено режим безвизового въезда. Из перечня исключили:
- США;
- Китайскую Народную Республику;
- Бразилию;
- Албанию;
- Гондурас;
- Гонконг;
- Макао;
- Мальтийский орден.
В то же время в список стран, гражданам которых разрешен безвиз, включили:
- Иран;
- Пакистан;
- Египет;
- ЮАР;
- Иорданское Хашимитское Королевство.
Граждане этих государств могут въехать на территорию Беларуси по безвизу при наличии действующей визы в страны ЕС или Шенгенской зоны. Также иностранцы должны предъявить обратные авиабилеты из Беларуси.
Страны, которые открываются для туристов: последние новости
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