Bees Airline позволили выполнять рейсы по двум популярным туристическим направлениям

Украинская авиакомпания Bees Airline постоянно получает права на эксплуатацию новых воздушных линий. На этот раз ей позволили осуществлять полеты из Киева в Бухарест, а также из Одессы в Афины и Бухарест.

Об этом свидетельствует приказ Госавиаслужбы Украины от 25 августа №1318. Подробнее о новых рейсах – читайте дальше!

Читайте также Украинские термалы: где искупаться, чтобы оздоровиться

Bees Airline предоставлено разрешение на выполнение регулярных международных воздушных перевозок из Украины в Румынию и Грецию с 1 октября 2021 года на неограниченный срок.

Из Киева в Бухарест можно будет улететь три раза в неделю, из Одессы – 1 раз в неделю, а из Одессы в Афины будет осуществляться 1 рейс в неделю.

Получение прав на эксплуатацию воздушных линий не гарантирует, что авиакомпания будет выполнять рейсы по этим направлениям.

Отмечается, что авиакомпания перенесла свои рейсы из Херсона в Николаев из-за ремонтных работ в херсонском аэропорту.

Напомним, ранее Bees Airline получила право на эксплуатацию рейсов в Тбилиси и Анталию, а также в Саудовскую Аравию и Бахрейн.

Новости других авиакомпаний, которые могут заинтересовать