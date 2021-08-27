Bees Airline позволили выполнять рейсы по двум популярным туристическим направлениям
Источник:lowcost.ua
Украинская авиакомпания Bees Airline постоянно получает права на эксплуатацию новых воздушных линий. На этот раз ей позволили осуществлять полеты из Киева в Бухарест, а также из Одессы в Афины и Бухарест.
Об этом свидетельствует приказ Госавиаслужбы Украины от 25 августа №1318. Подробнее о новых рейсах – читайте дальше!
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Bees Airline предоставлено разрешение на выполнение регулярных международных воздушных перевозок из Украины в Румынию и Грецию с 1 октября 2021 года на неограниченный срок.
Из Киева в Бухарест можно будет улететь три раза в неделю, из Одессы – 1 раз в неделю, а из Одессы в Афины будет осуществляться 1 рейс в неделю.Обратите внимание! Получение прав на эксплуатацию воздушных линий не гарантирует, что авиакомпания будет выполнять рейсы по этим направлениям.
Отмечается, что авиакомпания перенесла свои рейсы из Херсона в Николаев из-за ремонтных работ в херсонском аэропорту.
Напомним, ранее Bees Airline получила право на эксплуатацию рейсов в Тбилиси и Анталию, а также в Саудовскую Аравию и Бахрейн.
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