Об этом стало известно 19 августа, из последних приказов Госавиаслужбы Украины. Детали новых направлений узнайте далее.

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Новые авиарейсы из Николаева

Теперь летать в Турцию и Грузию из Николаева будет Bees Airline. Новое направление Николаев – Тбилиси – будет регулярным 2 рейса в неделю с 23.08.2021 на неограниченный срок. Николаев – Анталия – это чартерные рейсы, которые будут летать с 23.08.2021 по 30.10.2021.



Новые рейсы из Николаева в Грузию и Турцию / Фото Bees Airline

Такие нововведения связаны с временным закрытием херсонского аэропорта. Новые рейсы из Николаева будут полностью дублировать херсонские направления Bees Airline.

До этого авиакомпания не летала из Николаева и не получала права на рейсы из областного центра. Недавно в Bees Airline также появились новые направления из Киева в Аликианте и Самарканд.