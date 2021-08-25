Теперь украинским путешественникам осуществить такое путешествие еще легче – авиакомпания SkyUp Airlines возобновит полеты из Киева в Танзанию на остров Занзибар. Первый рейс запланирован на 23 октября 2021 года.

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Сначала рейсы запланированы дважды в неделю – по средам и субботам, а с нового года частота увеличится до четырех в неделю.

Цена авиабилетов

В одну сторону билеты доступны по цене от 290 долларов и от 604 долларов за перелет в обе стороны.

Базовый тариф Basic предусматривает только ручную кладь размером 55х40х20 сантиметров и весом 9 килограммов, а также онлайн-регистрацию за 48 часов до вылета.

Условия въезда в Танзанию

Для посещения Занзибара украинским туристам необходима виза, которую можно оформить по прибытии в аэропорту. Ее стоимость – 50 долларов с человека. Виза действует 90 дней.

Также при въезде нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа. В компании отмечают, что все путешественники будут проходить медицинское освидетельствование на признаки симптомов COVID-19, и будут делать быстрый тест, стоимость которого – 25 долларов.

Кроме того, туристы обязаны заполнить онлайн-форму не более чем за 24 часа до пересечения границы и получить код, который нужно предоставить по прибытию.

По данным Worldometer, по состоянию на 25 августа 2021 года в Танзании обнаружено 1 367 случаев заражения коронавирусом, из них 50 летальных.