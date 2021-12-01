Qatar Airways відновить частоту польотів з Дохи до Києва

1 грудня 2021 , 13:00
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Джерело:

avianews.com

Найкраща авіакомпанія світу 2021 року Qatar Airways відновить докризову частоту польотів із Дохи до Києва. Раніше кількість становила 10 рейсів на тиждень, а тепер збільшиться до 14.

Нововведення набуде чинності з 16 грудня.

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Qatar Airways частіше літатиме з Дохи до Києва

Додаткові рейси дозволять збільшити кількість доступних стикувань з Києва через Доху до міст Близького Сходу, США та в пляжні локації – Коломбо, Сейшели, Пхукет, Бангкок, Занзібар.

Розклад рейсів:

  • Доха 02:15 – Київ 07:00, щодня
  • Доха 08:35 – Київ 13:20, щодня
  • Київ 09:50 – Доха 16:10, щодня
  • Київ 16:40 – Доха 23:00, щодня

Рейси виконуватимуться на сучасних середньо магістральних літаках Airbus А320 з 12 місцями в бізнес-класі та 120 в економкласі. Всі сидіння оснащені екранами розважальної системи, а в бізнес-класі крісла розкладаються у горизонтальне ліжко.

Крім того, з 9 грудня Qatar Airways планує відкрити рейси з Дохи до Одеси. Частота польотів становитиме три рази на тиждень.

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Автор: Марта Касіянчук