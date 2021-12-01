Нововведення набуде чинності з 16 грудня.
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Qatar Airways частіше літатиме з Дохи до Києва
Додаткові рейси дозволять збільшити кількість доступних стикувань з Києва через Доху до міст Близького Сходу, США та в пляжні локації – Коломбо, Сейшели, Пхукет, Бангкок, Занзібар.
Розклад рейсів:
- Доха 02:15 – Київ 07:00, щодня
- Доха 08:35 – Київ 13:20, щодня
- Київ 09:50 – Доха 16:10, щодня
- Київ 16:40 – Доха 23:00, щодня
Рейси виконуватимуться на сучасних середньо магістральних літаках Airbus А320 з 12 місцями в бізнес-класі та 120 в економкласі. Всі сидіння оснащені екранами розважальної системи, а в бізнес-класі крісла розкладаються у горизонтальне ліжко.
Крім того, з 9 грудня Qatar Airways планує відкрити рейси з Дохи до Одеси. Частота польотів становитиме три рази на тиждень.
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