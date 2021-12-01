Нововведення набуде чинності з 16 грудня.

Читайте також МАУ та Air Ocean Airlines надали права на 6 нових маршрутів: куди літатиме

Qatar Airways частіше літатиме з Дохи до Києва

Додаткові рейси дозволять збільшити кількість доступних стикувань з Києва через Доху до міст Близького Сходу, США та в пляжні локації – Коломбо, Сейшели, Пхукет, Бангкок, Занзібар.

Розклад рейсів:

Доха 02:15 – Київ 07:00, щодня

02:15 – 07:00, щодня Доха 08:35 – Київ 13:20, щодня

08:35 – 13:20, щодня Київ 09:50 – Доха 16:10, щодня

09:50 – 16:10, щодня Київ 16:40 – Доха 23:00, щодня

Рейси виконуватимуться на сучасних середньо магістральних літаках Airbus А320 з 12 місцями в бізнес-класі та 120 в економкласі. Всі сидіння оснащені екранами розважальної системи, а в бізнес-класі крісла розкладаються у горизонтальне ліжко.

Крім того, з 9 грудня Qatar Airways планує відкрити рейси з Дохи до Одеси. Частота польотів становитиме три рази на тиждень.

Інші новини авіакомпаній, які можуть зацікавити