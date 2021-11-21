Авіаперевізник літатиме з українського міста Львів до польського міста Зелена Гура.
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LOT відкриває рейси зі Львова до Зеленої Гури
Перший політ за новим напрямком запланований на 10 грудня 2021 року.
Розклад рейсів
- Львів 07:40 – Зелена Гура 08:10, п'ятниця;
- Зелена Гура 21:40 – Львів 00:20, четвер.
Для перевезення пасажирів LOT використовуватиме турбогвинтові літаки De Havilland Dash 8Q.
Вартість авіаквитків
Ціна квитків розпочинається від 809 гривень в один бік та від 1 273 гривень в обидва.
Найдешевші квитки передбачають перевезення двох одиниць ручної поклажі: велика 55х40х23 сантиметрів та вагою 8 кілограмів та маленька сумочка. Крім того, включено харчування на борту літака та преміальні милі Star Alliance!
Як відомо, в період зимової навігації 2021 / 2022 LOT здійснюватиме з України польоти за 5 маршрутами:
- Київ – Варшава;
- Харків – Варшава;
- Одеса – Варшава;
- Львів – Варшава;
- Львів – Зелена Гура.
Нагадаємо, раніше польська авіакомпанія LOT заявила, що відновить регулярні рейси з Варшави до Харкова.