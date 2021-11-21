Авиаперевозчик будет летать из украинского города Львова в польский город Зеленая Гура.
Читайте также Лоукостеры Bees Airline и Wizz Air запускают новые направления из Львова: куда будут летать
LOT открывает рейсы из Львова в Зеленую Гуру
Первый полет по новому направлению запланирован на 10 декабря 2021 года.
Расписание рейсов
- Львов 07:40 – Зеленая Гура 08:10, пятница;
- Зеленая Гура 21:40 – Львов 00:20, четверг.
Для перевозки пассажиров LOT будет использовать турбовинтовые самолеты De Havilland Dash 8Q.
Стоимость авиабилетов
Цена билетов начинается от 809 гривен в одну сторону и от 1 273 гривен в обе.
Дешевые билеты предусматривают перевозку двух единиц ручной клади: большая 55х40х23 сантиметров и весом 8 килограммов и маленькая сумочка. Кроме того, включено питание на борту самолета и премиальные милые Star Alliance!
Как известно, в период зимней навигации 2021 / 2022 LOT будет совершать из Украины полеты по 5 маршрутам:
- Киев – Варшава;
- Харьков – Варшава;
- Одесса – Варшава;
- Львов – Варшава;
- Львов – Зеленая Гура.
Напомним, ранее польская авиакомпания LOT заявила, что возобновит регулярные рейсы из Варшавы в Харьков.