Авиаперевозчик будет летать из украинского города Львова в польский город Зеленая Гура.

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LOT открывает рейсы из Львова в Зеленую Гуру

Первый полет по новому направлению запланирован на 10 декабря 2021 года.

Расписание рейсов

Львов 07:40 – Зеленая Гура 08:10, пятница;

07:40 – 08:10, пятница; Зеленая Гура 21:40 – Львов 00:20, четверг.

Для перевозки пассажиров LOT будет использовать турбовинтовые самолеты De Havilland Dash 8Q.

Стоимость авиабилетов

Цена билетов начинается от 809 гривен в одну сторону и от 1 273 гривен в обе.

Дешевые билеты предусматривают перевозку двух единиц ручной клади: большая 55х40х23 сантиметров и весом 8 килограммов и маленькая сумочка. Кроме того, включено питание на борту самолета и премиальные милые Star Alliance!

Как известно, в период зимней навигации 2021 / 2022 LOT будет совершать из Украины полеты по 5 маршрутам:

Киев – Варшава; Харьков – Варшава; Одесса – Варшава; Львов – Варшава; Львов – Зеленая Гура.

Напомним, ранее польская авиакомпания LOT заявила, что возобновит регулярные рейсы из Варшавы в Харьков.