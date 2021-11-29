Так, в системі бронювання лоукостера з'явилися квитки за напрямком Одеса – Стамбул.

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AnadoluJet запускає польоти з Одеси до Стамбула

Перший рейс заплановано на 18 грудня. Рейси виконуватимуться тричі на тиждень – щочетверга, суботи та неділі.

AnadoluJet літатиме з Одеси до аеропорту Стамбул-Сабіха Гекчен (SAW), тоді, коли Turkish Airlines виконуватиме рейси в головний аеропорт Стамбула (IST).

Розклад рейсів

Одеса 14:35 – Стамбул 17:05;

14:35 – 17:05; Стамбул 13:20 – Одеса 13:40.

Вартість авіаквитків

Ціна квитків розпочинається від 26 євро в один бік та від 49 євро в обидва.

Найдешевші квитки передбачають 20 кілограмів багажу, а також ручну поклажу вагою до 8 кілограмів та розмірами 55x40x23 сантиметрів.

Усі пасажири, які придбали свої квитки на сайті AnadoluJet та Turkish Airlines, можуть пройти онлайн-реєстрацію за 60 хвилин до зльоту на внутрішніх рейсах та за 75 хвилин на міжнародних рейсах.

Зверніть увагу! Деталі про відкриті країни, зокрема Туреччину, та умови в'їзду для українців – читайте на сайті консульської служби МЗС України.