Тож, не зволікайте – ознайомлюйтеся з умовами та бронюйте дешеві квитки!
До теми Чорна п'ятниця у Ryanair: як отримати другий квиток у подарунок і куди можна полетіти
Wizz Air
Угорський лоукостер Wizz Air продовжив "рожеву п'ятницю".
Сьогодні більшість рейсів можна забронювати зі знижкою 40%. Але це не все! Всі, хто придбають квитки можуть отримати ваучер на 1 000 євро.
Забронювавши квиток впродовж дня ви автоматично стаєте учасником розіграшу ваучера – переможця оберуть рандомно.
Вартість акційних квитків з міст України розпочинається від 283 гривень. Найдешевші квитки передбачають лише маленьку ручну поклажу розміром 40x30x20 сантиметрів.
Зауважимо, раніше Wizz Air відкрив продаж квитків на новий напрямок зі Львова – літатиме до іспанського міста Валенсія.
Windrose
Українська авіакомпанія Windrose теж проводить розпродаж. Зокрема, 3 000 квитків зі знижкою 50%.
Щоб отримати знижку, слід ввести промокод BLACKFRIDAY2021 на останньому кроці бронювання, після введення паспортних даних та перед оплатою за квитки.
Зазначається, що промокоди поширюються тільки на кількість квитків, вказану у правилах акції. Крім того, промокод стає недійсним, якщо акційні квитки закінчилися.
SkyUp
SkyUp Arilines продає квитки зі знижкою 50% при оплаті банківською карткою, або ж 25% кешбеку при купівлі з балансу.
Щоб активувати знижку – потрібно ввести промокод BLACK.
Акційні квитки можна придбати за різними напрямками з Києва до Франції, Іспанії, Грузії, Стамбулу тощо, а також з Одеси до Стамбулу, Тель-Авіва та Даммама.
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Bees Airline
Ще однією українською авіакомпанією, яка влаштувала розпродаж, стала Bees Airline. Авіаперевізник пропонує знижку 50% на усі свої напрямки.
Для отримання знижки, потрібно на передостанньому кроці бронювання – перед оплатою, внести промокод BLACK_YELLOW_FRIDAY.
Відзначимо, раніше Державіаслужба надала права на новий внутрішній напрямок – з Києва до Запоріжжя – українській авіакомпанії Bees Airline.
Також Bees заявила, що запустить нові рейси зі Львова – до Праги та Барселони.