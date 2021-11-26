Тож, не зволікайте – ознайомлюйтеся з умовами та бронюйте дешеві квитки!

До теми Чорна п'ятниця у Ryanair: як отримати другий квиток у подарунок і куди можна полетіти

Wizz Air

Угорський лоукостер Wizz Air продовжив "рожеву п'ятницю".

Сьогодні більшість рейсів можна забронювати зі знижкою 40%. Але це не все! Всі, хто придбають квитки можуть отримати ваучер на 1 000 євро.

Забронювавши квиток впродовж дня ви автоматично стаєте учасником розіграшу ваучера – переможця оберуть рандомно.

Зверніть увагу! Розпродаж триватиме до 26 листопада 2021 включно та поширюється на окремі рейси до 26 березня 2022 року.

Вартість акційних квитків з міст України розпочинається від 283 гривень. Найдешевші квитки передбачають лише маленьку ручну поклажу розміром 40x30x20 сантиметрів.

Зауважимо, раніше Wizz Air відкрив продаж квитків на новий напрямок зі Львова – літатиме до іспанського міста Валенсія.

Windrose

Українська авіакомпанія Windrose теж проводить розпродаж. Зокрема, 3 000 квитків зі знижкою 50%.

Щоб отримати знижку, слід ввести промокод BLACKFRIDAY2021 на останньому кроці бронювання, після введення паспортних даних та перед оплатою за квитки.

Зверніть увагу! Розпродаж триватиме до 29 листопада та поширюється на рейси до 31 березня 2022 року.

Зазначається, що промокоди поширюються тільки на кількість квитків, вказану у правилах акції. Крім того, промокод стає недійсним, якщо акційні квитки закінчилися.

SkyUp

SkyUp Arilines продає квитки зі знижкою 50% при оплаті банківською карткою, або ж 25% кешбеку при купівлі з балансу.

Зверніть увагу! Розпродаж квитків триватиме до 26 листопада 2021 року включно та поширюється на квитки, куплені на період подорожі з 26 листопада 2021 року до 31 березня 2022 року.

Щоб активувати знижку – потрібно ввести промокод BLACK.

Акційні квитки можна придбати за різними напрямками з Києва до Франції, Іспанії, Грузії, Стамбулу тощо, а також з Одеси до Стамбулу, Тель-Авіва та Даммама.

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Bees Airline

Ще однією українською авіакомпанією, яка влаштувала розпродаж, стала Bees Airline. Авіаперевізник пропонує знижку 50% на усі свої напрямки.

Для отримання знижки, потрібно на передостанньому кроці бронювання – перед оплатою, внести промокод BLACK_YELLOW_FRIDAY.

Зверніть увагу! Промокод поширюється на рейси з 15 січня до 29 жовтня 2022 року.

Відзначимо, раніше Державіаслужба надала права на новий внутрішній напрямок – з Києва до Запоріжжя – українській авіакомпанії Bees Airline.

Також Bees заявила, що запустить нові рейси зі Львова – до Праги та Барселони.