Дешеві авіаквитки можна забронювати на сайті Ryanair або на пошукових агрегаторах Kiwi, аvia.lowcost.ua чи skysсanner.

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Чорна п'ятниця у Ryanair: другий квиток в подарунок

Так, пасажирам пропонують купити один квиток та отримати другий в подарунок. Пропозиція діє, якщо бронювання здійснюється для двох і більше пасажирів.

Найдешевші квитки на двох коштують від 21 євро у два боки – квиток на одного в один бік коштує від 5,25 євро.

У вартості лише маленька ручна поклажа розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.

Зверніть увагу! Розпродаж триватиме до 26 листопада включно та поширюється на рейси з 1 грудня до 18 лютого, за винятком періоду з 16 грудня до 6 січня.

Акційні напрямки

З Києва:

Катовіце;

Бидгощ;

Варшава Модлін;

Гданськ;

Познань;

Вроцлав;

Братислава;

Краків;

Вільнюс;

Софія;

Венеція-Тревізо;

Мілан-Бергамо;

Турин;

Дюссельдорф-Веце;

Карлсруе / Баден-Баден:

Рига;

Франкфурт-Хан;

Берлін-Бранденбург;

Відень;

Болонья;

Неаполь;

Пафос;

Рим-Ф'юмічіно;

Афіни.

Зі Львова:

Будапешт;

Вроцлав;

Варшава Модлін;

Краків;

Дюссельдорф-Веце;

Познань;

Каунас;

Барі;

Турин;

Меммінген;

Неаполь;

Венеція-Тревізо;

Палермо;

Піза;

Рига;

Лондон-Станстед;

Болонья;

Мілан-Бергамо.

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З Харкова:

Краків;

Варшава Модлін;

Вільнюс;

Будапешт;

Познань.

З Одеси:

Вроцлав;

Катовіце;

Гданськ;

Будапешт;

Познань;

Краків;

Берлін-Бранденбург;

Дюссельдорф-Веце;

Мілан-Бергамо;

Болонья;

Рим-Ф'юмічіно.

ЄС виключив Україну із "зеленого списку"

Перед тим, як вирушати у мандрівку, слід перевіряти умови в'їзду для українців до конкретної країни, адже 9 листопада Україну виключили із зеленого списку країн ЄС.

Однак кожна країна самостійно вирішує, чи посилювати обмеження. Тож, попри виключення, в'їзд українським туристам дозволило чимало держав. Куди можна вирушити та за яких умов – читайте у матеріалі!