Водночас більшість країн готові приймати українських громадян. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі одного із українських телеканалів.

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Так, за словами Дмитра Кулеби, 12 країн-членів Європейського Союзу взагалі не змінювали правил в'їзду для українців після виключення України із "зеленого списку".

Я обіцяв ще до того, як нас виключили із "зеленого списку", що українські дипломати будуть робити все, аби зберегти можливість подорожувати. З 27 країн ЄС 15 змінили правила, але зберегли умови для подорожей вакцинованих українців. Решта – 12 країн ЄС взагалі не змінили жодних правил,

– заявив Кулеба.

Тобто, умови в'їзду залишилися такими ж, як були до виключення України із "зеленого списку" ЄС.

Він також додав, що МЗС й надалі просить країни або залишити все так, як є, або, якщо вони змінюватимуть правила, щоб можливість подорожей зберігалася.

Найімовірніше, йдеться про наступні країни:

Болгарія; Фінляндія; Німеччина; Угорщина; Італія; Литва; Люксембург; Мальта; Польща; Португалія; Румунія; Словенія.

Крім того, очільник МЗС підкреслив, що українські сертифікати про вакцинацію визнають в усіх країнах ЄС. Кулеба повідомив, що наразі вони ведуть перемовини про визнання сертифікатів з сімома країнами поза межами Європи.

Зверніть увагу! Деталі про відкриті країни та умови в'їзду для українців – читайте на сайті консульської служби МЗС України.

ЄС виключив Україну із зеленого списку